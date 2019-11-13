Навальный призвал Путина уволить Дениса Попова

13 ноября 2019, 12:27

Оппозиционер Алексей Навальный направил президенту России итоги расследования о заграничной недвижимости людей из окружения Дениса Попова, бывшего прокурора Дагестана, который активно участвовал в антикоррупционной кампании в республике. По мнению Навального, Попов сам может быть замешан в коррупционных преступлениях.

Как сообщал "Кавказский узел", Фонд борьбы с коррупцией опубликовал 11 ноября расследование, из которого следует, что близкие бывшего прокурора Дагестана Дениса Попова, активно участвовавшего в антикоррупционных зачистках в республике, владеют гостиницами и коттеджами в Черногории и Испании, а также базой отдыха в Астраханской области.

Денис Попов стал прокурором Москвы в сентябре, а до этого с февраля 2018 года возглавлял прокуратуру Дагестана. Должность прокурора Дагестана является своеобразным "трамплином" для дальнейшей карьеры, рассказал в июне "Кавказскому узлу" председатель Независимого профсоюза работников правоохранительных органов и прокуратуры Магомед Шамилов.

Алексей Навальный опубликовал на своем сайте заявление президенту России Владимиру Путину, в котором попросил о досрочной отставке Дениса Попова с поста прокурора Москвы. Основания для отставки Попова существовали и тогда, когда он занимал должность главы прокуратуры Дагестана, говорится в заявлении. Кроме того, Навальный просит провести проверку и направить в Следком и ФСБ материалы для возбуждения против Попова уголовного дела. "Непредставление в отношении недвижимого имущества доказательств его приобретения на законные доходы является основанием для досрочного прекращения полномочий должностных лиц", - указал Навальный, сославшись на федеральный закон "О противодействии коррупции".

Оппозиционный политик прокомментировал реакцию на расследование ФБК со стороны пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который заявил, что декларация Попова перед его назначением прокурором Москвы тщательно проверялась. "Ну что же. Плохо смотрели. Значит, ФБК работает лучше, чем ФСБ. В любом случае, говорить «ну и что, что у него дом в Испании и гостиницы в Черногории» не рискует даже Песков", - говорится в публикации на сайте Навального от 12 ноября.

Аналогичная публикация на странице Навального в Instagram к 12.27 мск 13 ноября собрала 304 тысячи просмотров и 1,5 тысячи комментариев.

Комментаторы на сайте Навального сочли, что заявление написано в слишком мягкой форме. ""Прошу" надо заменить на "требую незамедлительно"", - написал пользователь Дмитрий. "Я тоже считаю, что в определенного рода заявлениях должно стоять "требую", а не "прошу"", - согласился с ним Timour Heroev.

Напомним, что вскоре после назначения прокурором Дагестана Попов анонсировал антикоррупционную проверку этого ведомства. Уже 28 февраля 2018 года Попов отчитался, что проверка выявила"“серьезные проблемы с соблюдением законности в сферах распоряжения государственной, муниципальной собственностью, землепользования, градостроительства, оплаты труда, охраны природы, ЖКХ, ТЭК”. "(Коррупция) проникла во все сферы общественных отношений и приобрела в республике системный характер”, – цитировала слова Попова пресс-служба дагестанской прокуратуры.

Новости об арестах и отставках дагестанских чиновников отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".