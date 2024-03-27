Участников церемонии в память о Навальном возмутило разглашение личных данных

27 марта 2024, 15:42

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Волгоградцы, личные данные которых разгласили в эфире телеканала "Волгоград-1", заявили о намерении обратиться с жалобами в правоохранительные и надзорные органы. Юристы указали на признаки уголовных преступлений в действиях журналистов телеканала, обнародовавших под видом журналистского расследования фамилии и места работы жителей города, пришедших с цветами к памятнику жертвам политических репрессий после смерти Навального.

Как писал "Кавказский узел", волгоградское телевидение обнародовало имена людей, которые принесли цветы к памятнику жертвам политических репрессий в память о Навальном, назвав их потенциальными "вредителями". Ведущие программы "Разговор онлайн" на телеканале "Волгоград 1" сказали, что провели "мощное журналистское расследование" о жителях города, которые приносили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. "Владимир Владимирович <Путин> сказал бороться, вот мы своими методами и будем бороться", - сказал один из ведущих.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Один из "героев" телепередачи телеканала "Волгоград-1" Владимир Тельпук сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что авторы передачи использовали видеосъемку с ним как рефрен передачи - постоянно демонстрировали видео с ним в ходе разговора в студии. На видеозаписи Тельпук стоит у здания одной из участковой избирательной комиссий с цветами, которые он принес в память о гибели Алексея Навального. Позже он возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий.

"Эти люди (журналист Сергей Мазанов и бывший депутат гордумы Волгограда Роман Потоловский, - прим. "Кавказского узла") устроили мне настоящий допрос, который они снимали на свои телефоны. Кто я, зачем пришел к УИКу с цветами, по ком скорблю, почему. На все мои просьбы оставить меня в покое они отвечали отказом. Вели себя бесцеремонно и дерзко. Потом я увидел видеозапись в эфире. Меня показывают там в контексте с обвинениями во враждебности и вредоносности государству и обществу. Считаю это незаконным и для себя опасным", - сказал Владимир Тельпук.

Тельпук сообщил журналисту, что намерен подать жалобы на телеканал "Волгоград-1" в прокуратуру и Роскомнадзор. Он также предоставил редакции "Кавказского узла" видеозаписи инцидента, которые он снял на свой телефон. На вопрос, были ли какие-либо преследования после публикации скандальной передачи со стороны следственных органов и третьих лиц, Тельпук ответил отрицательно.

Фигурантом "мощного журналистского расследования" команды телеканала «Волгоград-1» стал и бывший доцент Волгоградского государственного университета (ВолГУ) Роман Мельниченко. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что после смерти Алексея Навального написал в соцсетях: "Я не сторонник Навального, но скорблю по поводу его кончины". Мельниченко отметил, что к памятнику жертвам политических репрессий он приходил не в день смерти Навального, как сообщили об этом в передаче телеканала "Волгоград-1", "а когда смог".

"Поставил свечу к подножию памятника. Видел, как меня скрытно снимали из припаркованного рядом автомобиля. Тогда пришел еще мужчина с ребенком. Возложили цветы. Пообщался с ними", - рассказал Мельниченко.

В передаче телеканала "Волгоград-1" ведущий Мазанов сообщил персональные данные Мельниченко и напомнил телезрителям о том, что Роман Мельниченко в 2022 году был уволен из ВолГУ за оппозиционные взгляды.

Роман Мельниченко, доцент кафедры Волгоградского государственного университета, был уволен из вуза 15 апреля 2022 года за прогул и аморальное поведение после внимания силовиков к его постам о спецоперации на Украине. Мельниченко усматривает в увольнении политические мотивы и намерен обжаловать приказ ректора.

Мельниченко сообщил корреспонденту, что обжаловал решение руководства ВолГУ во всех судебных инстанциях, но восстановления в вузе так и не добился.

"Я рад, что меня уволили. Сейчас я преподаю в "свободном юридическом факультете". Лекции проходят в режиме онлайн. Из Волгограда я не уехал. Проживаю в родном городе», - заметил Роман Мельниченко.

После консультаций с юристами Роман Мельниченко планирует направить жалобы и заявления в правоохранительные и надзорные органы с требованием наказать телеканал "Волгоград-1" за разглашение его персональных данных. Мельниченко также заметил, что преследований со стороны следственных органов и третьих лиц после выхода в эфир скандальной передачи "пока не было".

"То, что произошло на этом телеканале я называю публичным шельмованием неугодных граждан. Сейчас может их в открытую не будут преследовать. Но, скорее всего, многих уволят (с работы) по закрытым заявлениям, как это сделали со мной", - подытожил Роман Мельниченко.

Юрист Иван Иванов в беседе с корреспондентом «Кавказского узла» отметил в действиях сотрудников «Волгоград-1» признаки преступлений, предусмотренных пунктом 2 статьи 137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни). А именно незаконные сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в СМИ с использованием служебного положения. Наказание виновному в этом преступлении может варьироваться от штрафа в 100 тысяч рублей до лишения свободы на срок до четырех лет.

"Это нарушение всех мыслимых этических норм и уголовного кодекса России. Подобное недопустимо в правовом государстве. Всем пострадавшим от этих преступных деяний советую подавать иски в суды, писать жалобы в надзорные органы — в прокуратуру, в Роскомнадзор. Примеры реакции Роскомнадзора у нас есть. Так, издание "Блокнот" было оштрафовано за разглашение личных данных подсудимого. Крупный был штраф. Пока нет приговора суда, гражданин в России невиновен, публиковать его личные данные никто не имеет права", - сказал Иван Иванов.

Позицию редакции телеканала "Волгоград-1" Иванов назвал трусливой, так как журналисты не пригласили в редакцию людей, личные данные которых они публиковали и не предоставили им слово в эфире.

"Очевидно, что ведущие допустили довольно много высказываний в форме фактов о конкретных людях. У всех, кого они назвали, есть право обратиться с иском о защите чести и достоинства в суд общей юрисдикции и требовать опровержения сведений»" - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» юрист Артем Клыга.

Он посоветовал пострадавшим от действий телеканала "Волгоград-1" обратиться с заявлением о преступлении по части второй статьи 128.1 "Клевета" — как совершенное в СМИ. Артем предположил, что «полиция будет пытаться отказать в возбуждении уголовного дела, но можно пробовать обжаловать такие отказы». Также он посоветовал направить не персональные, а коллективное заявление в полицию, «чтобы шансы на его рассмотрение повысились», а кроме того, написать "несколько жалоб в Роскомнадзор на нарушение Закона "О средствах массовой информации" и нарушение законодательства о персональных данных".

Юрист пояснил, что запрет на распространение в СМИ сведений о личной жизни граждан, если от них самих или от их законных представителей не было получено на то согласие, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты общественных интересов, установлен пунктом 5 части 1 статьи 49 Закона "О СМИ". В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных» персональные данные — любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определённому или определяемому лицу (субъекту персональных данных). К данным сведениям относятся фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы и другая информация", - рассказал Артем Клыга.

Юрист Сергей Иващенко обнаружил в действия журналистов и ведущего телеканала "Волгоград-1" признаки преступления, квалифицированного статьей 306 Уголовного кодекса РФ "Заведомо ложный донос". "С одной стороны, объектом преступления здесь являются честь и достоинство невиновных граждан, на которых поступил донос со стороны журналистов издания. Есть риск ограничения их свобод и нарушения неприкосновенности, необоснованного преследования, как административного, так и уголовного. С другой стороны, донос отвлекает органы дознания и следствия от их текущей работы", - заявил Иващенко.

Иващенко отметил, что "налицо" активные действия журналистов, которые своей публикацией доводят "до сведения следственных органов заведомо ложную информацию о несуществующих преступлениях".

"Правоохранительные органы занимаются мониторингом СМИ, отслеживают там информацию о преступлениях и возбуждают по обнародованным в СМИ фактам уголовные дела. Журналист Сергей Мазанов и бывший депутат гордумы Роман Потоловский не могли не знать, что выданная ими незаконно информация в эфире является прямым заявлением в следственные органы. Таким образом, я вижу тут все признаки ложного доноса", - пояснил свою позицию юрист.

Иващенко назвал фразы, произнесенные в эфире ведущим Мазановым и бывшим депутатом Потоловским: "они вредят", "могут нанести вред", "могут быть кротами, которые вредят", "в вузах их просеивать тоже надо". Мазанов и Потоловский заявили о том, что у них есть некий список тех, "кто не только пропитан духом оппозиционных идей, но и открыто выражает их". В этот список, по их словам, входят преподаватели вузов, сотрудники банков и организаций.

"Команда телеканала "Волгоград-1" и бывший экс-депутат Потоловский заявили о враждебности людей, приносивших к памятнику жертвам политических репрессий в память Алексея Навального цветы. Враждебности как к существующему режиму в стране, так и к населению. По сути они назвали их врагами народа. Это донос. Наказание за это преступление варьируется от штрафа до 120 тысяч рублей до лишения свободы сроком до трех лет", - заявил Сергей Иващенко. Он также посоветовал потерпевшим обратиться с исками в суд и с жалобами в прокуратуру.

Также Сергей Иващенко обнаружил в действиях "команды телеканала Волгоград-1" "грубое нарушение журналистской этики". Так, согласно «Кодекса профессиональной этики российского журналиста Союза журналистов России» (от 23 июня 1994 года), журналист не имеет права нарушать законы страны.

Команда телеканала «Волгоград-1» совершила деяния, в которых опрошенные юристы заметили признаки преступлений — разглашение личных данных граждан, клевета и ложный донос. Также информация, прозвучавшая в эфире телеканала, способна спровоцировать насилие и преследование граждан со стороны третьих лиц, что, по мнению юристов Иванова и Иващенко, "создает опасность для жизни и здоровья пострадавших от действий журналистов граждан".

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