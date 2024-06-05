Волгоградский сторонник Навального пожаловался на провокацию пропагандистов

05 июня 2024, 04:45

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Владимир Тельпук в память о политике Алексее Навальном возложил цветы к памятнику жертвам политических репрессий в Волгограде. По словам активиста, его снимали на видео ведущие передачи на местном телеканала Сергей Мазанов и Роман Потоловский, задавая провокационные вопросы.

Как писал "Кавказский узел", волгоградцы, личные данные которых разгласили в эфире телеканала "Волгоград-1" ведущие Сергей Мазанов и Роман Потоловский, обратились с жалобами в правоохранительные и надзорные органы. Юристы указали на признаки уголовных преступлений в действиях журналистов телеканала, обнародовавших под видом журналистского расследования фамилии и места работы жителей города, пришедших с цветами к памятнику жертвам политических репрессий после смерти Навального.

16 февраля Алексей Навальный скончался в колонии после того, как, согласно заявлению УФСИН, его состояние резко ухудшилось. Жители городов России, в том числе на юге страны, подверглись преследованиям за попытки возложения цветов в память о Навальном к мемориалам жертвам политических репрессий.

Волгоградский активист Владимир Тельпук сообщил корреспонденту «Кавказского узла» о том, что во время возложения цветов в память об Алексее Навальном его пытались провоцировать ведущие телеканала «Волгоград-1» Сергей Мазанов и Роман Потоловский.

По словам Тельпука, в полдень 4 июня в память об Алексее Навальном он вышел на пересечение Аллеи Героев и проспекта Ленина в Волгограде. В руках у него были гвоздики. После акции поминовения в центре города Тельпук пошел возлагать цветы к подножию памятника жертвам политических репрессий «Уходящие в небо» (у музея-панорамы «Сталинградская битва»). По его словам, у монумента уже лежали букеты цветов. Когда Тельпук направлялся к памятнику, из стоящего рядом автомобиля вышли Сергей Мазанов и Роман Потоловский. Мазанов вел видеосъемку на свой мобильный телефон, Потоловский - на профессиональную камеру.

«Выскочили неожиданно. Стали задавать какие-то неуместные несуразные вопросы. Зачем я здесь, кому возлагаю цветы, погиб ли кто из моих родственников в этот день в годы Сталинских репрессий. Меня явно провоцировали, чтобы я что-то лишнее им в камеру сказал», - рассказал активист.

Тельпук показал корреспонденту видеозапись, которую он сделал во время инцидента. На ней видно, как Мазанов и Потоловский задают ему вопросы. При этом они ведут видеозапись происходящего.

Владимир Тельпук отметил, что будет внимательно смотреть передачи телеканала «Волгоград-1». Если в них вновь появится о нем информация личного характера - он повторно обратится в правоохранительные органы с требованием привлечь Мазанова и Потоловского к уголовной ответственности за разглашение персональных данных, донос и воспрепятствование совершению религиозного (поминального) обряда. «Вижу все признаки готовящегося против меня и тех людей, кто возлагал к памятнику цветы в память Навального, публичного доноса. Нас хотят таким образом выставить врагами народа, что было уже сделано этими людьми ранее», - возмутился Владимир Тельпук.

Тельпук также заметил, что не видел у памятника полицейских или сотрудников спецслужб. Никто, по его словам, не препятствовал гражданам возлагать цветы.

Комментариями Сергея Мазанова и Романа Потоловского по поводу данных Владимира Тельпука "Кавказский узел" пока не располагает.

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