Оппозиция раскритиковала заявление Пашиняна о победе "Гражданского договора"

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После обработки чуть более чем 50% бюллетеней партия "Гражданский договор" остается лидером. Конкуренты заявили, что Никол Пашинян, заявив о победе правящей партии, пытается оказать давление на ЦИК и нарушает закон.

Как писал "Кавказский узел", 7 июня в Армении проходило голосование на выборах в парламент, наблюдатели сообщили о нарушениях, в том числе они зафиксировали заполнение бюллетеня родственником избирателя и нарушения тайны голосования. По итогам обработки 1,33 процента бюллетеней лидером была правящая партия "Гражданский договор". ЦИК далее опубликовал данные по итогам обработки 16,05% бюллетеней. Лидером остается "Гражданский договор", но его показатели стали снижаться.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

ЦИК Армении опубликовал результаты выборов в парламент страны после обработки более чем 50% бюллетеней с 1029 избирательных участков из 2005, пишет сегодня АРКА.

По его данным, лидерство остается за правящей партией "Гражданский договор", которая набрала 51,71% голосов. Следом идет блок "Сильная Армения" с 23,2%, блок "Армения" с 9,33%, партия "Процветающая Армения" с 4,29%.

Лидеры оппозиции тем временем раскритиковали заявление Пашиняна о победе "Гражданского договора" и планах на будущее.

Сегодня ночью премьер-министр Никол Пашинян заявил после подсчета менее чем 20% голосов, что "Гражданский договор" победил и будет единолично формировать правительство.

Блок "Армения" распространил заявление, в котором отметил, что оценки Пашиняна касательно итогов выборов является преступным шагом по узурпации власти, подмене решения ЦИК и грубым вмешательством в его деятельность. "Действующий режим должен нести правовую ответственность за все зафиксированные за это время нарушения на выборах, грубое использование административного ресурса и репрессии, оказанные на свободное волеизъявление граждан", - говорится в заявлении блока, опубликованном News.am.

Лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян заявил, что "Гражданский договор" не получит желаемой победы. По его словам, большая часть уже озвученных данных по итогам выборов - это данные из сельских районов, а как только начали поступать данные по городам, результаты правящей партии снизились.

Председатель партии "Светлая Армения" Эдмон Марукян предложил Пашиняну дождаться завершения подсчета голосов, а его заявление назвал "попранием всех норм избирательного права".

Глава партии "Крылья единства" Арман Татоян написал в соцсети, что заявление Пашиняна является неконституционным и выходит за рамки его полномочий как премьер-министра. По его словам, Пашинян пытается оказать явное незаконное воздействие на ЦИК "с целью повлиять на результаты выборов, что является уголовно наказуемым деянием".

Члены правящей партии "Гражданский договор" совершают массовые нарушения на избирательных участках, а ЦИК и МВД Армении демонстрируют бездействие, сообщила оппозиция. Наблюдатели сообщили о видеосъемке на участках, попытке повлиять на выбор во время голосования, умерших людях в списках избирателей. Также создавались сложности с допуском к участию в голосовании людей, не имеющих регистрации. МВД до окончания работы избирательных участков отчиталось о 29 зафиксированных нарушениях, в том числе попытках повторного голосования, омбудсмену поступило 59 обращений. Высокая явка на парламентских выборах в Армении стала следствием мобилизации общества и восприятия голосования как выбора дальнейшего пути страны, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

По данным опросов, которые проводились до дня выборов, правящий "Гражданский договор" сохраняет лидерство, но суммарный рейтинг оппозиционных сил выше, говорится в справке "Кавказского узла" "Предвыборные рейтинги партий Армении".

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