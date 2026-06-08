"Гражданский договор" сократил лидерство после обработки 98% бюллетеней

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После подсчета 98% бюллетеней на выборах в парламент Армении результат правящей партии "Гражданский договор" составил 49,82% голосов.

Как информировал "Кавказский узел", после подсчета 16,05% бюллетеней партия "Гражданский договор" набрала 51,16% голосов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что "Гражданский договор" одержал победу на выборах в парламент и единолично сформирует правительство. Он анонсировал уголовную ответственность для лидеров оппозиции, сближение с ЕС и развитие отношений с ЕАЭС.

Выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении обнародовала на своем сайте итоги выборов с 1964 избирательных участков, обработав 98% бюллетеней.

Правящая партия "Гражданский договор" продолжает лидировать, но ее показатели снизились. Она набрала 707 858 голосов – или 49,82%. На втором месте – альянс "Сильная Армения", получивший 23,35% (331 779 голосов). Третье место занимает альянс "Армения" – 9,94% (141 175 голосов).

Напомним, по данным опросов, которые проводились до дня выборов, правящий "Гражданский договор" сохраняет лидерство, но суммарный рейтинг оппозиционных сил выше, говорится в справке "Кавказского узла" "Предвыборные рейтинги партий Армении".

По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна – ключевые конкуренты на выборах 7 июня. "Сильная Армения" Самвела Карапетяна, наряду с блоком "Армения" Роберта Кочаряна и партией "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, является одной из наиболее пророссийских партий на выборах.

"Кавказский узел" также писал, что выборная кампания в Армении проходит в напряженной обстановке, оппозиция ранее пожаловалась, что члены партии "Гражданский договор" совершают массовые нарушения на избирательных участках, а ЦИК и МВД Армении демонстрируют бездействие. МВД Армении рапортовало, что всего за нарушения на выборах задержаны 18 человек.

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