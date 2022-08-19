Шесть человек обвинены по делу о террористах в калмыцкой колонии

19 августа 2022, 13:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Передано в суд дело шести человек, обвиняемых в причастности к террористическому сообществу в калмыцкой колонии, сообщил Следственный комитет.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2021 года адвокаты сообщили, что по делу об организации террористического сообщества в калмыцкой колонии № 2 проходит уже не менее 40 человек, обвиняемых объединяют в группы, а затем рассматривают их дела в суде. К ноябрю 2021 года были осуждены по меньшей мере семь человек - Михаил Жигунов, Саид Сулейманов, Александр Травинов, Савелий Очиров, Александр Сагданов, Роберт Эмиргамзаев и Сослан Беев. Уроженец Кабардино-Балкарии Сослан Беев обжаловал приговор, но суд оставил его в силе.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана Шахбан Гасанов, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в ИК-2, создал там террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных. Сам Гасанов был убит в 2015 году в Хасавюрте. Дело о террористической сети в калмыцкой колонии похоже на пиар-акцию силовиков, поскольку в колониях создание каких-либо группировок возможно лишь при покровительстве такой деятельности со стороны ФСИН, указали в апреле 2020 года аналитики.

Передано в суд дело Рустама Шебзухова, Алима Тхагалегова, Омара Омарова, Марата Тулепова, Сакита Джамалова и Абдулхана Темуркаева, обвиняемых по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе), сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, в состав сообщества на территории колонии с середины 2013 года по 16 декабря 2019 года вошли более 100 осужденных, в том числе Шебзухов, Тхагалегов, Омаров, Тулепов, Джамалов и Темуркаев. "В период отбывания наказания в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия они являлись активными участниками террористического сообщества, подчинялись общим принципам и нормам поведения, сформированным в результате ложного, вымышленного ими представления о религиозном превосходстве над другими членами гражданского общества, обучались арабскому языку, проходили идеологическую подготовку, посещали лекции по литературе, признанной судами экстремистскими материалами", - говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

Дело расследовалось Главным следственным управлением СКР по СКФО во взаимодействии с ФСБ, УФСБ по Калмыкии и Карачаево-Черкесии, МВД и ФСИН, отмечается в публикации.

"Ранее за участие в террористическом сообществе на территории ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике Калмыкия к длительным срокам наказания осуждены 10 лиц, а в отношении еще 22 фигурантов в настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде", - сообщило ведомство.

Часть 2 статьи 205.4 УК РФ предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в декабре 2019 года Следком сообщил о 22 подозреваемых по делу о создании террористического сообщества в колонии №2. Пятеро из них были задержаны в Дагестане, на Кубани и в Волгоградской области. Еще трое в 2014-2015 годах после освобождения из заключения были убиты в Дагестане при оказании вооруженного сопротивления. Остальные продолжают отбывать наказание, в том числе в ИК №2 в Калмыкии.

Шахбан Гасанов был убит 31 марта 2015 года во время спецоперации в Хасавюрте. По сведениям Национального антитеррористического комитета, Гасанов являлся лидером "кизлярской" группировки боевиков, присягнувшим "Исламскому государству"*. Один из информационных ресурсов, поддерживавших боевиков запрещенной судом в России террористической организации "Имарат Кавказ", утверждал, что Гасанов действительно был членом вооруженного подполья.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.