Близкие обвиняемых рассказали об уловках следствия по делу о террористах в калмыцкой колонии

18 октября 2020, 11:24

Бывших заключенных калмыцкой колонии, которые отказываются признать себя участниками террористического сообщества, содержат в разных СИЗО, чтобы исключить их солидарную позицию, рассказали родственники обвиняемых. Уголовные дела тех, кто признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием, выделены в отдельное производство.

Как писал "Кавказский узел", обвиняемыми по делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 в Калмыкии проходят 43 человека. Пятеро из них были задержаны в Дагестане, на Кубани и в Волгоградской области, еще трое после освобождения из заключения в 2014-2015 годах были убиты в Дагестане при оказании вооруженного сопротивления, остальные продолжают отбывать наказание, в том числе в этой колонии. Часть обвиняемых силовики увозят сразу после освобождения из колонии, на отказывающихся признать вину оказывают давление, сообщила 6 октября "Медиазона".

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия, создал в ИК № 2 террористическую организацию, и в нее впоследствии вошли более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель колонии Павел Батаев и его бывший заместитель Артур Цамаев также задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение.

Один из обвиняемых, Магомед Гусейнов, находится в Пятигорске в СИЗО-2, часть других обвиняемых содержатся, в частности, в Карачаево-Черкесии и в Элисте, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жена Гусейнова Айшат.

"Они (следователи) разъединили тех, кто не признает вину. Потому что в Пятигорске они были сплоченные, и они их разъединили. Есть те, кто уже пять лет на воле были к моменту задержания. Есть те, кого после освобождения задержали", – сказала она.

По словам Айшат, в то время, когда, по версии следователей, было создано террористическое сообщество, её супруг находился в лечебном учреждении в Волгограде. "Супруг не признает вину. Он лежал в больнице в Волгограде. Получается, тот, кто вот это все сделал (Шахбан Гасанов), освободился в 2014 году. То есть мой муж говорит, что когда его перевели в Калмыкию, он даже не застал там Шахбана Гасанова", – пояснила она.

Шахбан Гасанов, которого следствие считает организатором террористического сообщества, был задержан 16 июля 2012 года по подозрению в причастности к вооруженному подполью. В 2012 году он был осужден на два года лишения свободы и вышел на свободу в 2014 году. В 2012 году родственники Гасанова жаловались правозащитникам на давление со стороны правоохранителей. Шахбан Гасанов был убит 31 марта 2015 года во время спецоперации в Хасавюрте. По данным силовиков, он возглавлял "кизлярскую" группировку боевиков и присягнул запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Один из информационных ресурсов, поддерживающих дагестанских боевиков запрещенной судом в России террористической организации "Имарат Кавказ", утверждал, что Гасанов действительно был членом вооруженного подполья.

К моменту задержания Магомед Гусейнов уже почти два года был на свободе, добавила Айшат. По ее словам, при задержании Гусейнову не представили решение суда и постановление об обыске. "То есть они просто пришли домой к нам в Хасавюрте, обыскали все, молча забрали в неизвестном направлении. Мы только на вторые сутки узнали, что он в Ессентуках находится. Сейчас обвиняют по статье 205.4 "Организация террористического сообщества и участие в нем", предусматривает до пожизненного лишения свободы. – Прим. "Кавказского узла"). На последнем продлении добавили в обвинение статью о даче взятки в особо крупном размере (290 тысяч рублей) сотруднику колонии. Но этот сотрудник колонии, который там работал, он давно сидит за взятку", – рассказала она.

Супруга обвиняемого предполагает, что суд над теми, кто не признал вину, состоится в ноябре, потому что в декабре истекает год с момента задержания фигурантов дела. "Наверное, в ноябре судить будут. Потому что 16 декабря уже год будет, как их задержали. Будут судить в Ростове, военный трибунал", – уточнила она.

По словам Айшат, у неё нет возможности нанять адвоката, и ему предоставлен государственный защитник. "Нам адвокат ничего не говорит. Мой супруг тоже не знает, что происходит. Со следователями он вообще не встречается. Они (следователи) не берут показания у супруга, они не берут показания у других. Жалобы (от обвиняемых) не уходят (за пределы СИЗО). На наши (родственников) обращения только отписки идут. В последний раз 28 августа продлевали содержание под стражей до 28 ноября", – отметила супруга Гусейнова.

Фатима, сестра обвиняемого Магомед-Али Рамазанова, сообщила, что её брата содержат в СИЗО Черкесска. Он также был на свободе в момент задержания. "Он поехал в гости к двоюродной сестре с мужем в Махачкале. Туда ворвались рано утром люди в масках. Всех скрутили, детей закрыли в комнате, двоюродную сестру закрыли, надели на них маски, скрутили руки, вот нитка есть такая плотная, названия не знаю, руки ею скрутили, ничего объяснить не дали им, даже носки надеть не дали, брата без носков повели. В декабре это было. Вот так вот в масках они его вывели, показали документы, что он террорист, по 205-й (статье) его забрали", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Родственники 3-4 дня не знали, где находится Рамазанов, пояснила она. "Нам ничего не сообщили. Потом (силовики) пришли к сестре другой и там обыскали весь дом, но ничего не нашли. У него ничего нету противозаконного, сказали люди в масках, развернулись и ушли. Через 3-4 дня госадвокат позвонил и сообщил, что "ваш брат в ИВС сидит в Ессентуках". Затем суд был по избранию меры пресечения, и его забрали в Пятигорск в СИЗО. У него была травма (полученная до задержания), и там не было медпомощи. Я написала заявление в СК, и брата перевели в Черкесск, где оказывают медпомощь. До суда они его там держат. Но суд пока не назначен. Брат передал, что до декабря, наверно, ждать ещё. Сейчас их 43 человека осталось", – рассказала она.

По ее сведениям, в отдельное производство выводят дела тех, кто признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. "Как брат нам объясняет, они заставляют некоторых насильно подписывать, кто не выдерживает это насилие, тот подписывает, того судят. Брату тоже принесли документы, сказали – подпиши и пойдешь по ст. 205 ч. 1 "Террористический акт" (предусматривает до 20 лет лишения свободы. – Прим. "Кавказского узла"). Он сказал, что не подпишет, что ничего не совершал. Он на самом деле ничего не совершал", – заявила Фатима.

Жительница Волгограда Галина Давлетчина, мать обвиняемого Дмитрия Федченко также рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что её сына склоняют к подписанию досудебного соглашения. "Его принуждают подписать досудебку. Он не подписывает. А почему ему подписывать, если он не виноват. Но один [из тех], с кем он сидел, на него показывает пальцем, что он был помощником какого-то там. А ему и признавать-то нечего. Он говорит: "Что я признаю? Я ничего не совершал, меня замели", – сказала мать обвиняемого.

Она затруднилась пояснить, какие именно обстоятельства связали её сына с остальными фигурантами, но, по её словам, в колонии Дмитрий Федченко стал мусульманином и молился вместе с другими верующими из числа заключенных. "Он говорил, что вместе с ними молился. А когда он вышел на свободу, его обвинили, что он террористам помогал… Да он сам себе помочь-то не может. У него здесь ребенок маленький, я его воспитываю", – посетовала Галина Давлетчина, добавив, что на жалобы в разные структуры родственники "получают отписки".

Эдуард Калашников, адвокат Магомед-Али Рамазанова по назначению, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что связан подпиской о неразглашении тайны следствия и поэтому не может раскрыть детали дела. "Комментарии я давать никакие не могу. Суд будет, когда закончат производство по делу, передадут в прокуратуру, а она утвердит или не утвердит, только после этого дело передается в суд. Сейчас идет следствие. Мы еще не ознакомлены с делом, чтобы его передавали [в суд]. Поэтому даже примерно не могу знать, когда передадут в суд", – пояснил он.

При этом адвокат сообщил, что жалобы и заявления о неправомерности преследования он и его подзащитный отправляли в различные инстанции. "Но ничего по существу не отвечали", – сказал он.

Адвокат подтвердил, что суд над теми, кто не признает вину, будет общим. "Тех, кто заключил досудебное соглашение, их материалы выделяют и их судят первыми", – пояснил Эдуард Калашников.

Комментариями от представителей защиты других обвиняемых "Кавказский узел" пока не располагает. Все опрошенные родственники обвиняемых сообщили, что не могут себе позволить нанять адвоката, не получают свиданий и не располагают документами по делу своих близких.

Дело о террористической сети в калмыцкой колонии похоже на пиар-акцию силовиков, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их словам, члены исламских джамаатов, которые действительно возникают в российских колониях, демонстративно пропагандируют идеи террористических группировок, не являясь их действительными функционерами. При этом создатель проекта "Чеченцы в Сирии", аналитик британского центра IHS Janes Джоанна Паращук оценивала как реальную вероятность вербовки в российских колониях членами террористических организаций. Создание каких-либо группировок на территории российских колоний возможно лишь при организации и покровительстве такой деятельности со стороны ФСИН, отмечал руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России по решению суда.