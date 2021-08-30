Житель Дагестана осужден по делу о ячейке ИГ* в калмыцкой колонии

30 августа 2021, 15:42

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти с половиной годам колонии особого режима уроженца Кизлярского района Дагестана Роберта Эмиргамзаева, признав его виновным в участии в террористическом сообществе в калмыцкой колонии.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2019 года Следком сообщил о 22 подозреваемых по делу о создании террористического сообщества в исправительной колонии №2 УФСИН России по Калмыкии. Пятеро из них были задержаны в Дагестане, на Кубани и в Волгоградской области, еще трое после освобождения из заключения в 2014-2015 годах были убиты в Дагестане при оказании вооруженного сопротивления, остальные продолжают отбывать наказание, в том числе в ИК №2 в Калмыкии. Позже сообщалось о задержании по этому делу еще нескольких человек, среди которых были жители разных регионов юга России. В мае адвокаты рассказали, что в производстве находятся дела около 40 человек, и число обвиняемых по этому делу может расти. В июле в суд были переданы дела жителя Дагестана Роберта Эмиргамзаева и жителя Кабардино-Балкарии Александра Сагданова. 12 августа военный суд в Ростове-на-Дону приговорил по этому же делу к девяти годам колонии уроженца Кабардино-Балкарии Сослана Беева.

По версии следствия, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание за незаконный оборот оружия в калмыцкой ИК №2, создал в колонии террористическую организацию, и в нее впоследствии вошли более 100 заключенных. Организатором террористического сообщества в колонии Калмыкии следователи назвали убитого в 2015 году в Хасавюрте Шахбана Гасанова. Руководитель исправительной колонии №2 Павел Батаев и бывший его заместитель Артур Цамаев также задержаны по подозрению в покровительстве террористическому сообществу за вознаграждение.

35-летний уроженец села Краснооктябрьское Кизлярского района Дагестана Роберт Эмиргамзаев обвинялся в участии в ячейке ИГ* в калмыцкой колонии.

В середине 2013 года Эмиргамзаев, отбывавший наказание, добровольно вступил в состав террористического сообщества в колонии, "являлся его активным участником, обучался арабскому языку, проходил идеологическую подготовку, посещал лекции по литературе, признанной судами экстремистскими материалами. 16 декабря 2019 года деятельность террористической ячейки пресечена сотрудниками правоохранительных органов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

"Уголовное дело слушалось судом в особом порядке, так как с подсудимым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве" - рассказали в пресс-службе.

Эмиргамзаев был признан виновным и приговорен к пяти годам и шести месяцам в исправительной колонии особого режима. Приговор может быть обжалован в Апелляционном военном суде, сообщили в пресс-службе суда.

Часть 2 статьи 205.4 УК РФ ( участие в террористическом сообществе) предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд 22 июля, состоялись четыре заседания суда, приговор был оглашен сегодня, следует из карточки дела на сайте суда.

"Кавказский узел" ранее писал, что в такого рода делах упор делается на двух-трех свидетелей из числа самих же обвиняемых, которые согласились на особый порядок рассмотрения их дела в обмен на обещание следствия о минимальном сроке наказания, отметил адвокат одного из обвиняемых по делу о террористической ячейке в калмыцкой колонии Рамазана Дибирова Загид Махмудов. "Часто в этом их (обвиняемых) обманывают. Люди, которые соглашаются на особый порядок, фактически подписываются под выводами следствия против других обвиняемых", - сказал он в мае корреспонденту "Кавказского узла".

Дело о террористической сети в калмыцкой колонии похоже на пиар-акцию силовиков, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Создание каких-либо группировок на территории российских колоний возможно лишь при организации и покровительстве такой деятельности со стороны ФСИН, отмечал руководитель ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.