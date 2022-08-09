Защита сочла необоснованным иск волгоградской колонии к Котлярову

09 августа 2022, 20:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Колония в Волгоградской области, где отбывает наказание Никита Котляров, подала иск о взыскании с осуждённого материального ущерба за его лечение после членовредительства. Котляров был вынужден так поступить, чтобы добиться допуска к нему врача, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября 2021 года суд в Волгограде отказался признать незаконным заключение о медосвидетельствовании Никиты Котлярова, на основании которого ему отказали в освобождении. Котляров жаловался на тяжелое заболевание, но комиссия решила, что его состояние здоровья позволяет ему остаться в колонии. В мае стало известно, что Котляров потребовал признать незаконным отсутствие реакции руководства колонии в Волгоградской области на его жалобы относительно условий содержания и выплатить ему компенсацию в 100 тысяч рублей. Котляров содержится в холодной и тесной камере без необходимого ему лечения, указала мать заключенного.

19 января 2021 года мать осужденного Светлана Котлярова направила в Суровикинский райсуд просьбу освободить сына в связи с тяжелым состоянием его здоровья. Общественная наблюдательная комиссия и областное УФСИН заверили, что жалобы Котлярова на тяжелые условия содержания безосновательны. 19 апреля Суровикинский суд решил оставить Котлярова в колонии, Волгоградский областной суд подтвердил это решение. Защита усмотрела признаки фальсификации в заключении о состоянии здоровья Котлярова.

ФКУ ИК-19, в которой отбывает наказание Никита Котляров, подала иск о взыскании материального ущерба с Котлярова из-за лечения после факта членовредительства. В заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что Михайловский райсуда Волгоградской области 22 августа 2016 года приговорил Котлярова по статье о сбыте наркотиков (пункт б части 3 статьи 228.1 УК РФ) к восьми годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима, срок отбывания наказания осужденного истекает 19 октября 2023 года.

В период отбывания наказания Котляров причинил ущерб исправительной колонии в размере 1041 рубль 53 копейки, умышленно причинив вред своему здоровью, в связи с чем учреждение понесло затраты, связанные с его лечением, указано в иске.

Процессуальная проверка показала, что 14 апреля 2021 года в блоке временной изоляции штрафного изолятора Котляров порезал левое предплечье саморезом от светильника, отмечается в документе. Первую медпомощь Котлярову оказали в медсанчасти, ему был поставлен диагноз, факт причинения умышленного вреда здоровью был зафиксирован фельдшером, о чем было составлено заключение, говорится в иске. Устно Котляров пояснил, что умышленно причинил вред своему здоровью в связи с несогласием с выдворением в штрафной изолятор. В соответствии с частью 1 статьи 102 УИК РФ (материальная ответственность осужденных к лишению свободы) в случае причинения во время отбывания наказания материального ущерба государству, физическим и юрлицам осужденные несут ответственность. В соответствии с частью 2 статьи 102 УИК РФ осужденный должен возмещать ущерб, причиненный исправительному учреждению, дополнительные затраты, связанные с его лечением в случае умышленного причинения вреда своему здоровью, говорится в документе.

"Уголовно-исполнительным кодексом предусмотрено, что за те повреждения, которые заключенные причиняют себе самостоятельно, могут быть взысканы деньги, которые потрачены на лечение. Но у Котлярова ситуация несколько иная. Он достаточно долго не мог добиться его посещения врачом. Он сидел в штрафном изоляторе. Не имея иной возможности обратиться к врачу, он был вынужден так поступить", - сказал корреспонденту адвокат Леонид Крикун.

По словам адвоката, в своих возражениях Котляров об этом уже заявил. "Но нас на сегодняшний день волнует другой вопрос [...] Они заявляют что на перевязку Котлярова потратили 11 пар медицинских перчаток. Нам очень интересно было бы задать им вопрос – каким образом у них это получилось? Судя по всему, они в суд приходить не намерены. Сегодня в суде был представитель Котлярова Светлана. Ей судья сказал, что они (представители УФСИН), скорее всего, не явятся на заседание и суд будет рассматривать иск в их отсутствие", - отметил Крикун.

Адвокат сообщил, что сейчас помогает Котлярову дистанционно. «Летом 2021 года мы виделись. Ему ненадлежащим образом провели обследование, мы обжаловали отказ, что он подлежит освобождению, в суде. Он говорил, что не мог добиться встречи с врачом и был вынужден так поступить. Никаких действий администрация в отношении него не совершала, пока он уже в этом (2022) году не начал активно жаловаться на неоказание медицинской помощи. Я полагаю, что этот иск как раз направлен на то, чтобы показать ему, чем это (жалобы) может для него закончиться. Мы будем говорить о том, что этот акт (членовредительства) имел причину. Но кроме этого, мы будем говорить, что иск заявлен колонией. Колония занимается охраной заключенных. Никаких бинтов и фельдшеров у колонии нет, у нее есть охрана. У нее нет и не может быть материальных расходов на лечение Котлярова. Лечением занимаются ФКУЗы, которые по каждому субъекту свои. В рамках этих субъектов есть ФКУЗы при колониях, они и оказывают заключенным медпомощь. Если бы колония вменила ему иск о порче того светильника, из которого он выкрутил саморез, это было бы странно, но понятно», сказал адвокат.

Правозащитник, бывший член ОНК республики Коми Игорь Сажин считает неправомочным требование колонии. "Лишение свободы по условиям содержания не должно отличаться от реальной жизни ничем, кроме факта лишения свободы. Если человек на воле совершит акт членовредителства, протестуя против чего-то, а потом обратиться за медпомощью в травмпункт, с него не берут денег, потому что оказание медицинской помощи, а тем более экстренной, не может быть платным. Видимо, тюремщики хотят, чтобы тюремная медицинская помощь, в том числе и экстренная, стала платной. Но это чревато, потому что большая часть заключенных в России - люди асоциальные, не имеют доходов. После возникновения платной тюремной медицины смертность в тюрьмах может возрасти, потому что значительное число заключенных просто будет

не способно оплачивать даже минимального медицинского пакета. Увы, членовредительство со стороны тюремного контингента становится нормой, иногда это единственный способ сопротивляться беспределу тюремного персонала. Видимо, тюремщики ищут способ остановить волну членовредительства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мать осужденного Светлана Котлярова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что с 2021 года неоднократно писала в МСЧ №34, обращалась в медчасть №4 (где оказали первую помощь Котлярову) к лечащему врачу сына. «Но без толку. С 2021 года моему сына как не оказывалась должная медпомощь, так и не оказывается. У сына боли, давление то поднимается, то, наоборот, падает. 10 октября 2023 года сыну выходить (освобождаться из колонии). Реакций никаких. Генпрокуратура переадресовывает (жалобы) на нашу прокуратуру (Волгоградской области). Наша прокуратура отвечает, что ничего не происходит. Сын сказал, что приезжал какой-то врач, выписал таблетки, но не провел никаких исследований, его никуда не вывозили. На основании этого сыну хотят отменить пенсию по инвалидности. Связи с Никитой нет. В прошлом месяце он писал, что его перевели с помещение камерного типа в строгие условия содержания».

Прокуратура Волгоградской области 27 июня ответила матери Котлярова, что рассмотрела направленную ею в Генпрокуратуру жалобу. В ходе проверки Никита Котляров опроверг применение к нему угроз и физической силы со стороны сотрудников колонии, рассказала Котлярова. Прокуратура сообщила, что случаев необоснованного отказа в оказании медпомощи не допускалось, но признала отсутствие принудительной вентиляции в помещениях дисциплинарного блока ИК -19, существенное повреждение штукатурки, кафельной плитки, а также напольного покрытия в камере 34 ШИЗО, скамейки по длине стола, и поликарбонат в оконном проеме вместо стекла.

По словам Котляровой, суд в Михайловке перенес рассмотрение иска на 23 августа.

В апелляционном определении Волгоградского областного суда от 8 декабря 2016 года, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла", отмечается, что Котляров признан виновным в незаконном сбыте наркотических средств в значительном размере. 15 октября 2015 года в Михайловке Котляров незаконно сбыл за 2 тысячи рублей «покупателю», действующему под контролем сотрудников Михайловского МРОН УФСКН России по Волгоградской области в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» пакет с наркотическим веществом, которое, согласно справке об исследовании и заключению эксперта является наркотическим средством массой 45 граммов. Вину Котляров не признал.

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