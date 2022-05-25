Никита Котляров потребовал компенсацию за условия содержания в волгоградской колонии

25 мая 2022, 16:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Осужденный Никита Котляров потребовал признать незаконным отсутствие реакции руководства колонии в Волгоградской области на его жалобы относительно условий содержания и выплатить ему компенсацию в 100 тысяч рублей. Котляров содержится в холодной и тесной камере без необходимого ему лечения, указала мать заключенного.

Как писал "Кавказский узел", 7 сентября 2021 года суд в Волгограде отказался признать незаконным заключение о медосвидетельствовании Никиты Котлярова, на основании которого ему отказали в освобождении. Котляров жаловался на тяжелое заболевание, но комиссия решила, что его состояние здоровья позволяет ему остаться в колонии.

19 января 2021 года мать осужденного Светлана Котлярова направила в Суровикинский райсуд просьбу освободить сына в связи с тяжелым состоянием его здоровья. Общественная наблюдательная комиссия и областное УФСИН заверили, что жалобы Котлярова на тяжелые условия содержания безосновательны. 19 апреля Суровикинский суд решил оставить Котлярова в колонии, Волгоградский областной суд подтвердил это решение. Защита усмотрела признаки фальсификации в заключении о состоянии здоровья Котлярова.

Осужденный потребовал компенсацию за условия содержания

Никита Котляров подал иск к руководству колонии № 19 из-за неудовлетворительных условий содержания, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Светлана Котлярова.

Заключенный потребовал признать незаконным бездействие администрации колонии "по созданию надлежащих условий отбывания наказания и присуждении компенсации за нарушение условий содержания", говорится в иске, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Котляров указал, что 3 ноября 2021 года на него было наложено дисциплинарное взыскание – отправка в помещение камерного типа (ПКТ) на шесть месяцев. "Камера ПКТ находится в отвратительном состоянии, содержание в подобном помещении является пыточным и бесчеловечным: осыпается штукатурка стен и потолка камеры, напольное покрытие имеет многочисленные повреждения; освещение в камере не соответствует установленным нормам, свет бьет в глаза. 30.11.2021 года мною была подана жалоба в Волгоградскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в Исправительных учреждениях, с помощью правозащитного проекта Gulagu.net. В своём обращении я сообщал, что являюсь инвалидом, имею ряд серьезных, хронических заболеваний, в том числе социально опасных – туберкулез и болезни сердца, при этом содержусь в пыточных и бесчеловечных условиях, в 21-й камере ПКТ (помещение камерного типа) по надуманному основанию, с которым не согласен", - написал в иске осужденный.

Координатор Gulagu.net через интернет-приемную направил жалобу в Волгоградскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, и прокуратура после проверки подтвердила эти нарушения условий содержания, указал Котляров.

"Полагаю, что степень и характер испытываемых мною страданий, связанных с необходимостью 24 часа в сутки дышать осыпающейся штукатуркой, при том, что глаза слезятся от пыли и отвратительного освещения, в совокупности с длительностью моего содержания в подобных условиях, составляет бесчеловечное и унижающее моё человеческое достоинство обращение со стороны исправительного учреждения, в котором я содержусь", - написал Котляров, потребовав взыскать в его пользу компенсацию в 100 тысяч рублей.

Прокуратура 29 декабря 2021 года в ответе координатору правозащитного проекта Gulagu.net подтвердила, что в камере осыпается штукатурка стен и потолка, а пол имеет многочисленные повреждения. "По этому факту в адрес начальника ИК было внесено представление", - говорится в документе, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Прокуратура также нашла нарушения в освещенности камер дисциплинарного блока и камеры 21, освещенность которой не соответствовала нормам. На эти нарушения прокуратура и ранее указывала начальству колонии, но их не устранили из-за отсутствия финансирования, указало ведомство. 30 июня 2021 года прокуратура обращалась в Суровикинский суд по этим нарушениям, в октябре иск был удовлетворен.

Также ведомство сообщило правозащитникам, что Котляров является «злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания» и взыскание в виде перевода его в помещение камерного типа в ноябре 2021 года применено правомерно, а перед этим врачи установили, что Котляров может содержаться в помещении камерного типа по состоянию здоровья.

Мать Котлярова направила жалобы в Генпрокуратуру и омбудсменам

Светлана Котлярова рассказала, что видела сына в ИК-19 13 мая. «Он был весь в рваном, на нем роба на 4-5 размеров больше него, мешком на нем висела, сын мой худющий, синяки под глазами, в плохом состоянии. Мой поход в медицинскую часть был безрезультатным. Не попала и к начальнику колонии, заместителю рассказала, что мой сын весь оборванный, очень холодно, раскрытая и днем и ночью форточка, все нараспашку, матрасы - просто тряпки ненадлежащего вида, сломаны нары. Сказал, что посмотрит и устранит. По итогу сын прислал мне письмо, что ничего не было устранено, просто "шмон" был два дня подряд. Потом прислал еще одно письмо — сказал, что свет ремонтировали", - сообщила она.

По словам матери заключенного, больше семи месяцев они просят вывезти Никиту в лечебно-исправительное учреждение в связи с ухудшением его состояния. "В 2001 году сыну поставили диагноз [сердечного заболевания], нужны уже другие назначения, у него сохнет нога, рука, но его так и не вывозят в лечебно-исправительное учреждение для квалифицированного осмотра. Я знакомилась 22 апреля с медкартой Никиты: давление у него 150, с зарядки его вывозят на носилках", - рассказала Светлана Котлярова.

Женщина сообщила, что отправила обращения в Генпрокуратуру и прокуратуру Волгоградской области, аппараты уполномоченных по правам человека в Волгоградской области и Москве.

"Осуждённый содержится в камере ШИЗО по надуманному основанию, с которым не согласен. Администрация исправительного не обеспечивает осуждённого одеждой установленного образца, а затем налагает на него дисциплинарные взыскания, за нарушение формы одежды", - написала она в обращении в Волгоградскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

В частности, Котлярова указала, что "сантехника в ужасном состоянии, требующая замены". "Т.е. вода идёт не годная для питья и пользования", - предположила она, указав также, что заключенный содержится в очень холодной камере вместе с еще двумя осужденными, стол в ней установлен так, что лавочки под ним нет и "нет возможности сидеть нормально", а "по камере бегают мыши, крысы, тараканы, мокрицы".

"Осужденный Котляров Н.Д. является инвалидом, имеет ряд серьезных, хронических заболеваний, в том числе социально опасных – туберкулез и сердечное заболевание 1 степени. Содержание в подобных условиях с нарушением норм жилой площади на одного человека, без нормального спального места, на полу без матраса в продуваемом ветром и сквозняками помещении, с грибковыми инфекциями на потолке стенах и без вентиляции, с крысами и т.д. несоответствующим нормативам освещением, к тому же без одежды по сезону и годного для ношения, без возможности нормального чистого питья, пользования предметами обихода создают пыточные и невыносимые условия содержания, усугубляют состояние здоровья осужденного, а также свидетельствует о том, что администрация ИУ ненадлежащим образом исполняет свои обязанности по созданию условий для отбывания наказания", - пожаловалась Котлярова в обращении в прокуратуру.

Прокуратура приняла жалобу Котляровой

По словам Котляровой, она также связалась с правозащитницей, членом Совета по правам человека Евой Меркачевой. «Она обещала помочь разобраться и отправить медика сыну», - отметила мать осужденного.

Жалоба Светланы Котляровой принята, сообщил старший помощник прокурора Волгоградской области по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний в своем ответе Котляровой, датированном 24 мая.

Напомним, в 2015 году 22-летний Никита Котляров был осужден на восемь лет колонии по обвинению в продаже стакана конопли. Светлана Котлярова утверждает, что ее сын невиновен. Молодого человека после приговора направили в колонию, где его сажали в изолятор и не оказывали достаточной медпомощи. У осужденного обнаружили туберкулез и госпитализировали в тюремную больницу, где причислили его к злостным нарушителям режима. В декабре 2019 года Никита Котляров проводил двухдневную голодовку, протестуя против дисциплинарных взысканий и требуя медицинской помощи. В феврале 2020 года Светлана Котлярова передала в суд иск Котлярова с требованием признать незаконным решение объявить его злостным нарушителем режима колонии.

Комментариями от УФСИН по Волгоградской области относительно претензий Никиты и Светланы Котляровых "Кавказский узел" пока не располагает.

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