ФСИН отчиталась о проверке нападения на сотрудников колонии в Калмыкии

07 августа 2022, 12:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в Калмыкию для выяснения обстоятельств нападения заключенных на сотрудников колонии № 2, сообщило ведомство.

Как писал "Кавказский узел", вечером 5 августа, по данным следователей, двое осужденных напали на сотрудников ИК-2 в Калмыкии, после чего один из сотрудников скончался, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. После этого осужденные проникли на территорию общежития и ранили еще шестерых сотрудников колонии. Оба заключенных задержаны, дело расследуется по статьям об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц и дезорганизации исправительного учреждения, сообщило Управление СКР по Калмыкии.

Сотрудники центрального аппарата ФСИН выехали в ИК-2 в Калмыкии для проверки инцидента, сообщил сегодня сотрудник пресс-службы ФСИН. "Для проведения проверки и выяснения всех обстоятельств произошедшего в регион выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России", - приводит его слова ТАСС.

ФСИН заверила, что семьям погибшего и пострадавших сотрудников будет оказана "вся необходимая помощь". "Обстановка в учреждении находится под контролем", - цитирует сегодня сообщение ведомства РИА "Новости".

ИК-2 находится в поселке Яшкуль Яшкульского района. Она относится к учреждениям строгого режима и рассчитана на 625 человек, информирует сайт УФСИН по Калмыкии.

Отметим, что, по данным СКР, задержаны двое осужденных - 2000 года рождения и 1994 года рождения. Один из них отбывает наказание в 3,5 года лишения свободы за ряд преступлений, в том числе грабеж, второй - наказание в 15 лет лишения свободы за несколько преступлений, в том числе за убийства. Управление СКР по Калмыкии по состоянию на 12.40 мск 7 августа не сообщило на своем сайте новую информацию о расследовании нападения на сотрудников колонии.

Напомним, правозащитный проект Gulagu.net, комментируя инцидент в ИК-2, опубликовал ссылки на видеозаписи о пытках заключенных этого учреждения – в частности, видео со следами пыток и избиения у одного из заключенных и рассказ другого заключенного, который сообщил, что при обыске в его камере в июне 2017 года к нему применили насилие и угрожали "похоронить". "Эти файлы и данные не оправдывают ЧП, но дают более полное представление о том, что выпадало на судьбу заключённых там", - пояснили правозащитники.

В ноябре 2021 года Gulagu.net также опубликовал видеодоказательства насилия в российских колониях, в том числе к уроженцам Кавказа. "Кавказский узел" в справке "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?" собрал сведения о некоторых резонансных случаях насилия и пыток уроженцев Кавказа в колониях.

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