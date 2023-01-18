Правозащитники объявили сбор денег для заключенных из Дагестана в калмыцкой колонии

18 января 2023, 08:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

У родственников Дауда Курамагомедова и Магомеда Атимагомедова, пострадавших от пыток в калмыцкой колонии № 2, нет денег на оплату услуг адвокатов, сообщил правозащитный проект Gulagu.net, призвав уроженцев Дагестана помочь землякам. Заключенным поступают новые угрозы пыток, рассказала адвокат Снежана Мунтян.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2022 года следователи в Калмыкии возбудили в отношении заключенных из Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда (также упоминается как Давуд) Курамагомедова, которые обвиняются в нападении на сотрудников колонии, уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии.

Заключенный ИК-2 в Калмыкии Магомед Атимагомедов, который обвиняется в убийстве сотрудника колонии, заявил, что планировал побег, так как сотрудники ФСИН угрожали ему обвинением по террористической статье, однако непричастен к убийству, а показания подписал под давлением. Атимагомедову угрожают, он опасается за свою жизнь, сообщила в августе 2022 года адвокат Аза Алиева.

Gulagu.net призвал уроженцев Дагестана поддержать Атимагомедова и Курамагомедова

Следователи заявили, что адвокаты Атимагомедова и Курамагомедова не являются на следственные действия, сообщил 17 января правозащитный проект Gulagu.net в своем телеграм-канале, на который подписаны 147 тысяч пользователей.

"На самом деле у родственников заключённых, пострадавших в результате пыток в ИК-2 УФСИН Калмыкии, нет средств для оплаты работы адвокатов и поездок за 700 км из Саратова и Москвы в Калмыкию. Мы приглашаем наших уважаемых подписчиков и зрителей, спонсоров и команду поддержки помочь семьям пострадавших от пыток донатами и пожертвованиями для получения возможности оплаты работы и поездок адвокатов Снежаны Мунтян и Азы Алиевой на следственные действия (в ходе которых уже 5 сотрудников колонии взяты под стражу)", - говорится в сообщении.

В публикации приведены номера банковских карт для оплаты работы адвоката Азы Алиевой, которая представляет интересы Атимагомедова, и адвоката Снежаны Мунтян, которая защищает Курамагомедова. "И отдельно для тех, кто считает себя "лидерами-представителями дагестанской диаспоры в Москве" и "крутыми предпринимателями" из Дагестана. Вам самим норм, что для защиты прав Ваших земляков, пострадавших в результате страшных пыток и извращений, женщины-адвокаты и семьи вынуждены обращаться в Сети? Мы бы на Вашем месте сделали всё, чтобы снять этот вопрос в будущем с повестки дня и помочь оплатить в полном объёме работу адвокатов, которые прямо сейчас и все последние месяцы спасают от расправы Давуда и Магомеда", - говорится в публикации.

Это же сообщение размещено на YouTube-канале правозащитного проекта, на который подписаны 565 тысяч пользователей. Поводом для публикации указано видеоинтервью руководителя Gulagu.net Владимира Осечкина со Снежаной Мунтян. Интервью записано 17 января, отметил в начале видео Осечкин.

"Буквально на следующей неделе следователь нас с Азой [Алиевой] приглашает на следственные действия для того чтобы провести очные ставки с обвиняемыми, которые находятся под стражей, то есть сотрудниками, которые пытали, и насколько я поняла, речь идет о какой-то видеозаписи. Предполагаю, что все-таки на какой-то видеорегистратор или на какой-то камеру наружного видеонаблюдения попали кадры, как издевались… А нам должны на следующей неделе предъявить данные кадры для обозрения и, соответственно, мы будем давать показания относительно того, что мы увидим на этой видеозаписи", - рассказала Осечкину Снежана Мунтян.

После этого Владимир Осечкин обратился к жителям Дагестана. "Ваших сограждан, ребят из Дагестана, подвергали жесточайшим пыткам… Я знаю, что у дагестанской диаспоры в Москве, в России очень хорошие финансовые позиции. На мой взгляд, здесь прямая обязанность тех людей, которые располагают средствами и кто переживает за то, что вот этих двух ребят, двух молодых мужчин подвергали пыткам [...] - давайте, поддержите, пожалуйста", - сказал он.

В описании к видео указаны номера карт родственников пострадавших, подчеркнул он. "Указаны карты именно родственников пострадавших в результате пыток. Вы помогаете им, их семьям, для того чтобы у них была возможность оплачивать работу адвокатов Азы Алиевой и Снежаны Мунтян", - пояснил правозащитник.

Адвокат сообщила об угрозе новых пыток Атимагомедова и Курамагомедова

Снежана Мунтян добавила, что в отсутствие помощи адвокатов заключенные подвергаются риску новых пыток. "Ни в коем случае, как говорится, не тяну одеяло на себя, но мы понимаем, что как только я и Аза из этого дела уйдем, ребятам просто жить не дадут, их там уничтожат… Уже были неоднократные угрозы в их адрес о том, что "Сейчас-сейчас, подождем, немножко поуляжется, поутихнет шум вокруг этого дела, и с вами там что-нибудь да сделаем". Я даже не хочу озвучивать, что конкретно им там озвучили", - сказала адвокат.

Правозащитники действительно располагают информацией о том, что в отношении пострадавших заключенных "недобросовестными сотрудниками" были озвучены "прямые угрозы", подтвердил Владимир Осечкин. "Повторение страшных пыток, в еще более изощренной, извращенной форме, им угрожали убийством и последующим сокрытием под видом какого-то внутрикамерного конфликта либо под видом суицида и так далее. Эти риски очевидны, и в данном случае здесь прямая обязанность российских властей, чтобы это дошло до руководства Генеральной прокуратуры, до руководства ФСИН России… У нас есть информация об угрозе повторения этих пыток, которые могут закончиться летальным исходом в отношении тех лиц, которые на данный момент официально Следственным комитетом признаны потерпевшими по уголовному делу. То есть речь идет не только об угрозе рецидива, но и, по сути дела, в воспрепятствовании правосудию и о мести потерпевшим за их гражданскую позицию и за их подробные последовательные показания… Мы открыто обращаемся к российской власти, к руководству ФСИН России, Генеральной прокуратуре, к тем, кто в Калмыкии руководит тюремной системой и за ней надзирает Если что-то произойдет с Курамагомедовым и Атимагомедовым, это будет зона вашей личной прямой ответственности", - сказал правозащитник.

Напомним, 8 августа 2022 года Gulagu.net сообщил, что более ста заключенных колонии были избиты в связи с убийством сотрудника колонии. Адвокат Аза Алиева посетила Магомеда Атимагомедова в СИЗО и обнаружила его в крайне тяжелом состоянии - его пытали, жесточайше избивали и обливали кипятком, принуждая к подписанию нужных показаний, отметил правозащитный проект. Атимагомедов рассказал адвокату, что Дауда Курамагомедова также подвергли пыткам и насильственным действиям. Курамагомедов сильно избит, находится в подавленном психологическом состоянии, однако медпомощь ему оказали лишь за 10 минут до визита защитника. В отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело о превышении полномочий, сообщила адвокат Курамагомедова Снежана Мунтян.

По данным СКР, вечером 5 августа 2022 года двое осужденных, используя заточку и арматуру с топорищем, напали на сотрудников колонии, после чего один из сотрудников скончался, а второй был госпитализирован в тяжелом состоянии. Также, по версии следствия, осужденные проникли в общежитие и ранили еще шестерых сотрудников колонии.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.