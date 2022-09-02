Против избитых в колонии заключенных из Дагестана возбуждено новое дело

02 сентября 2022, 20:50

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Следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело о призывах к массовым беспорядкам против заключенных из Дагестана Магомеда Атимагомедова и Дауда Курамагомедова, сообщили их адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", уполномоченный по правам человека в Дагестане Джамал Алиев 16 августа заявил, что будет добиваться перевода в больницу дагестанских заключенных, которые обвиняются в нападении на сотрудников ИК-2 в Калмыкии. По словам адвокатов, их подзащитные были жестоко избиты в колонии.

Заключенный ИК-2 в Калмыкии Магомед Атимагомедов, который обвиняется в убийстве сотрудника колонии, заявил, что планировал побег, так как сотрудники ФСИН угрожали ему обвинением по террористической статье, однако непричастен к убийству, а показания подписал под давлением. Атимагомедову угрожают, он опасается за свою жизнь, сообщила адвокат Аза Алиева.

Управление Следственного комитета по Калмыкии уведомило адвокатов Азу Алиеву и Снежану Мунтян о том, что против их подзащитных 26 августа возбуждено уголовное дело по статье о призывах к массовым беспорядкам - часть 3 статьи 212 УК, сообщил сегодня "Черновик" со ссылкой на адвоката Алиеву, защищающую Магомеда Атимагомедова. Защита не согласна со статьей и утверждает, что "подобных призывов со стороны осуждённых вообще не было", отметило издание.

"Будем разбираться. У них должна быть база доказательств. Поедем, посмотрим, что у следствия есть, на чём они основываются. Конечно же, постановление о возбуждении уголовного дела именно по этой статье будет нами обжаловано", – сказала Алиева.

Максимальное наказание по ч.3 ст. 212 составляет два года лишения свободы.

УФСИН Калмыкии не разрешил перевести Атимагомедова и Курамагомедова в больницу, заявила адвокат. В письме от 9 сентября, подписанном врио начальника ведомства, указано, что в СИЗО-1 Атимагомедова осмотрел врач. «По итогам осмотра назначено: антибактериальная терапия (кларитросин), НПВС (кеторолак), обработка ран перекисью водорода. С 10.08.2022 к лечению были добавлены перевязки ран мазью Левомеколь, которая была передана адвокатом Атимагомедова», - процитировало издание письмо УФСИН.

Алиева усомнилась в достоверности информации. "Даже в первый день, когда он был в крайне тяжёлом состоянии, он говорил, что ему давали одну таблетку обезболивающего. Потом стали давать антибиотики, дополнили к «лечению» Пенталгином. Это только после того, как я стала с ними ругаться, предъявлять, писать жалобы. Обработка ран и процедуры – это вообще неправда", - заверила адвокат.

Медработники СИЗО оказывают ежедневную медицинскую помощь Атимагомедову, заявил уполномоченный по правам человека в Калмыкии Валерий Чуб в своем ответе обращение адвоката Алиевой, опубликованном на сайте омбудсмена 24 августа. Он указал, что заключенному также предоставлено право находиться в кровати не только в отведенное для сна время.

После того, как медицинский осмотр выявил телесные повреждения у Атимагомедова, руководство СИЗО собрало и зарегистрировало "первичный материал", который "был направлен по подследственности" в Следственный комитет по Калмыкии "для принятия процессуального решения", говорится в ответе Чуба. Доводы Алиевой о том, что медработники СИЗО укрывали сведения об обнаруженных у Атимагомедова травмах и не сообщили об этом факте в правоохранительные органы, - не подтвердились, констатировал калмыцкий омбудсмен.

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