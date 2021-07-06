Уроженец Чечни осужден на 25 лет по делу о нападении на силовиков

06 июля 2021, 11:43

Суд в Ростове-на-Дону признал виновным уроженца Чечни Махарби Тосуева в вооруженном мятеже, бандитизме, покушении на силовиков и убийстве, и увеличил ему срок заключения до 25 лет.

Как сообщал "Кавказский узел", в феврале 2018 года уроженцу Чечни Махарби Тосуеву было предъявлено обвинение в убийстве сотрудника Ногайского районного отдела внутренних дел МВД Дагестана. Тосуев, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, заявил, что неоднократно подписывал признание в совершении преступлений под пытками, сообщил 22 июля 2020 года комитет "Гражданское содействие".

По версии следствия, в начале 1999 года, Тосуев примкнул к вооруженной группировке в Чечне, прошел обучение как обращаться с различными видами оружия, а затем 23 мая 2002 года в составе банды совершил нападение на силовиков, обстрелял служебную машину сотрудников Шелковского РОВД. В результате нападения четыре милиционера и пассажир скончались, еще несколько человек получили ранения.

Суд в Ростове-на-Дону признал виновным Махарби Тосуева в участии в вооруженном мятеже, бандитизме, покушении на силовиков и убийстве, и путем частичного сложения наказания, назначенного Надтеречным районным судом Чечни 21 мая 2019 года, приговорил его к лишению свободы сроком на 25 лет в колонии строгого режима, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Южного окружного военного суда.

Он уточнил, что Тосуев вину не признал.

Суд вместе с тем освободил Тосуева от ответственности по статьям о вооруженном мятеже, участии в банде и покушении на убийство в связи с истечением срока давности. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, добавил сотрудник пресс-службы.

Уголовное дело против Тосуева поступило в Южный окружной военный суд 19 октября 2020 года, его рассмотрение заняло 15 заседаний, следует из картотеки на сайте суда.

Комментариями адвоката Махарби Тосуева относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

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