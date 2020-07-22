22 июля 2020, 01:23

Осужденный уроженец Чечни пожаловался на пытки

Уроженец Чечни Махарби Тосуев, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, заявил, что неоднократно подписывал признание в совершении преступлений под пытками, сообщает комитет "Гражданское содействие".

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2018 года уроженцу Чечни Махарби Тосуеву было предъявлено обвинение в убийстве сотрудника Ногайского районного отдела внутренних дел МВД Дагестана. 

Уроженец Чечни Махарби Тосуев, отбывающий наказание в одной из колоний Владимирской области, заявил, что для того, чтобы добиться признания в преступлениях, его пытали и насиловали, говорится в сообщении, опубликованном 21 июля на сайте комитета "Гражданское содействие".

По данным правозащитной организации, Тосуев был приговорен в марте 2006 года к 14 годам лишения свободы. В 2017 году из Архангельской области он был переведен в колонию во Владимирской области, где признался в совершении преступления по статье 317 УК РФ. В декабре 2018 года суд увеличил ему срок до 17,4 лет.

Однако, вернувшись в колонию, Тосуев вновь пишет явку с повинной, заявив о том, что причастен к нападению в мае 2002 года группы боевиков на служебный автомобиль Шелковского РОВД Чечни.

В марте 2020 года Тосуев был переведен в СИЗО Пятигорска, откуда он обратился за помощью в комитет "Гражданское содействие". Привлеченному комитетом адвокату Тосуев рассказал, что обе явки с повинной подписал под пытками.

По словам Тосуева, его избивали и пытали током в помещении бани. Не выдержав пыток, Тосуев воткнул себе в живот гвоздь, после чего его перевели в психиатрическое отделение колонии, где он находился около полугода. В отделении Тосуева, по его словам, также подвергали пыткам и насилию, привязывали к кровати. 

10 июля Тосуеву было предъявлено обвинение в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Тосуев отказался признать вину.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Дагестане и Чечне вооруженных инцидентов, террористических актах против полицейских, похищений людей.

Примечание:

"Убит подозреваемый в расстреле чеченского полицейского", "Фигуранты дела об убийстве полицейских в Астрахани остались под арестом", "Уроженцы Чечни и Дагестана заподозрены в нападении на астраханских полицейских".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 июля 2020, 01:41

  • Аналитики в Баку указали на риск возобновления боев с Арменией

    Несмотря на относительную стабилизацию ситуации на линии соприкосновения армяно-азербайджанской войск конфликт между двумя странами не урегулирован, что может привести к новым масштабным боестолкновениям, считает бывший сотрудник управления Минобороны Азербайджана Азад Исазаде. Необходимо создание новой площадки переговоров, так как прежний формат перемирия исчерпал себя, уверен глава НПО «Военные юристы» Тельман Абилов.

22 июля 2020, 00:52

21 июля 2020, 23:59

  • Анапчане назвали основные упущения в работе ушедшего в отставку мэра

    Бывший мэр Анапы Юрий Поляков не смог справиться с коррупцией среди чиновников, остановить бесконтрольную застройку прибрежной зоны и решить коммунальные проблемы, заявили опрошенные "Кавказским узлом" горожане. Критика мэра города со стороны губернатора является признанием собственных кадровых ошибок, считает эколог Евгений Витишко. Выражение недовольства работой нижестоящих чиновников является частью предвыборной кампании главы региона, уверен главред телепрограммы "Советская Кубань" Вячеслав Потапов.

21 июля 2020, 23:36

21 июля 2020, 23:25

  • Жители Азербайджана сообщили о пустующих местах в карантинном лагере

    Карантинный лагерь в Азербайджане, где разместили прибывших из Дагестана граждан, заполнен примерно на треть, рассказали постояльцы. Число людей, которых может принять азербайджанская сторона, зависит от возможностей карантинных пунктов и количества свободных мест в больницах, сообщил сотрудник оперштаба.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи