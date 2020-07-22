Осужденный уроженец Чечни пожаловался на пытки

22 июля 2020, 01:23

Уроженец Чечни Махарби Тосуев, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, заявил, что неоднократно подписывал признание в совершении преступлений под пытками, сообщает комитет "Гражданское содействие".

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2018 года уроженцу Чечни Махарби Тосуеву было предъявлено обвинение в убийстве сотрудника Ногайского районного отдела внутренних дел МВД Дагестана.

Уроженец Чечни Махарби Тосуев, отбывающий наказание в одной из колоний Владимирской области, заявил, что для того, чтобы добиться признания в преступлениях, его пытали и насиловали, говорится в сообщении, опубликованном 21 июля на сайте комитета "Гражданское содействие".

По данным правозащитной организации, Тосуев был приговорен в марте 2006 года к 14 годам лишения свободы. В 2017 году из Архангельской области он был переведен в колонию во Владимирской области, где признался в совершении преступления по статье 317 УК РФ. В декабре 2018 года суд увеличил ему срок до 17,4 лет.

Однако, вернувшись в колонию, Тосуев вновь пишет явку с повинной, заявив о том, что причастен к нападению в мае 2002 года группы боевиков на служебный автомобиль Шелковского РОВД Чечни.

В марте 2020 года Тосуев был переведен в СИЗО Пятигорска, откуда он обратился за помощью в комитет "Гражданское содействие". Привлеченному комитетом адвокату Тосуев рассказал, что обе явки с повинной подписал под пытками.

По словам Тосуева, его избивали и пытали током в помещении бани. Не выдержав пыток, Тосуев воткнул себе в живот гвоздь, после чего его перевели в психиатрическое отделение колонии, где он находился около полугода. В отделении Тосуева, по его словам, также подвергали пыткам и насилию, привязывали к кровати.

10 июля Тосуеву было предъявлено обвинение в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Тосуев отказался признать вину.

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