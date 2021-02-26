Два сотрудника колонии задержаны после видео с избиением Важи Бочоришвили

26 февраля 2021, 21:56

Сотрудники исправительной колонии в Ярославле задержаны по делу об избиении заключенных после публикации видео с пытками гражданина Грузии Важи Бочоришвили и еще одного человека, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", в январе организация "Общественный вердикт"* получила видеозапись избиения в ярославской колонии гражданина Грузии Важи Бочоришвили, умершего весной 2017 года. Следственный комитет отчитался о возбуждении дела после публикации видео, хотя в прошлые годы смерть Бочоришвили официально объясняли болезнью печени.

"Общественный вердикт"* передал "Новой газете" два видео, где силовики группой избивают заключенных - двоих мужчин, по отдельности. Одно из них было снято в конце августа 2016 года - на этих кадрах запечатлено избиение заключенного-мусульманина, который затем две недели провел в больнице, говорится в публикации издания "Тут, конечно, крыть уже нечем" (18+). На втором видео - пытки заключенного Важи Бочоришвили в апреле 2017 года.

"В Ярославле первые задержания после публикации новых видео с пытками заключенных ИК-1. Оба задержанных - действующие сотрудники колонии, на время следствия они отстранены от работы", - говорится сегодня в сообщении в Telegram-канале "Общественного вердикта"* "РепортВердикт".

Рассмотрение ходатайства следствия о заключении их под стражу назначено на 27 февраля, сообщил со ссылкой на организацию "Интерфакс".

Напомним, правозащитники уже несколько лет обнародуют факты пыток в одной из колоний Ярославской области, где практиковались жестокие избиения заключенных. "Общественный вердикт"* получил и опубликовал ряд видеозаписей, сделанных сотрудниками колонии во время истязания осужденных, в том числе выходца из Чечни Хасдина Муртазалиева. За его избиение двое сотрудников колонии в январе 2020 года получили условные сроки. Далеко не все сотрудники ФСИН, причастные к издевательствам, попали на скамью подсудимых, отмечал Муртазалиев.

* организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.