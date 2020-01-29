Двое сотрудников колонии получили условные сроки за избиение Муртазалиева

29 января 2020, 18:06

Суд в Ярославле назначил по четыре года условного заключения двум сотрудникам местной колонии, признавшимся в избиении осужденного из Чечни Хасдина Муртазалиева. Потерпевший счел приговор слишком мягким.

Как писал "Кавказский узел", 21 января правозащитная организация "Общественный вердикт" распространила видео избиения заключенных в ярославской колонии в 2016 году. Один из избитых, уроженец Чечни Хасдин Муртазалиев, 20 января вышел на свободу. Он рассказал, что избиение подорвало его здоровье.

17 января суд признал виновным в избиении Муртазалиева бывшего инспектора отдела безопасности ярославской колонии Максима Яблокова, он приговорен к 3,5 года заключения за издевательства над осужденными. Далеко не все сотрудники ФСИН, причастные к издевательствам, попали на скамью подсудимых, рассказал Хасдин Муртазалиев.

Заволжский районный суд Ярославля назначил сегодня бывшим сотрудникам местной колонии Владиславу Писаревскому и Роману Оныпе по четыре года условного лишения свободы, сообщила адвокат Хасдина Муртазалиева Ирина Бирюкова. "Четыре года условно, лишение права занимать определенные должности на 2,5 года", - сказала она.

Оба обвиняемых признали вину и заявили, что "жестко принять" осужденных им приказал Максим Яблоков. Дело Писаревского и Оныпы рассматривалось в особом порядке. Гособвинение просило дать им реальный срок, эту позиция поддержала и Ирина Бирюкова, информировал ТАСС.

Муртазалиев раскритиковал приговор, сообщила Бирюкова. "Я связалась с Хасдином, сообщила о том, какой приговор был вынесен Писаревскому и Оныпе. Потерпевший недоволен приговором. Считает его чрезвычайно мягким и несправедливым, считает, что наказание должно быть реальным. Поэтому мы будем обжаловать данный приговор", - процитировал Бирюкову Telegram-канал "Ярославское дело".

История уроженца Чечни Хасдина Муртазалиева, который добился уголовного преследования избивавших его сотрудников колонии, показывает, что заключенным с Кавказа следует активнее отстаивать свои права, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.