Личное дело Хасдина Муртазалиева. Стоп-кадр видео канала YouTube semnasem https://www.youtube.com/watch?v=MWVwt7vYPpg

23 января 2020, 15:02

Хасдин Муртазалиев рассказал о последствиях побоев в колонии

Житель Чечни Хасдин Муртазалиев сообщил, что избиение в колонии в 2016 году подорвало его здоровье. После вынесения приговора всем трем обвиняемым в избиении будет подан иск о взыскании с государства компенсации, сообщила его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", правозащитная организация "Общественный вердикт" распространила видео избиения заключенных в ярославской колонии в 2016 году. Это видео легло в основу уголовного дела. Один из избитых, уроженец Чечни Хасдин Муртазалиев, 20 января вышел на свободу. Незадолго до этого, 17 января суд признал виновным в избиении Муртазалиева бывшего инспектор отдела безопасности ярославской колонии Максима Яблокова, он приговорен 3,5 года заключения за издевательства над осужденными.

В российских колониях распространено предвзятое отношение к выходцам с Кавказа, указали жители Чечни после публикации видео с избиением заключенного Хасдина Муртазалиева. Видео опровергает недавнее заявление Рамзана Кадырова об уважительном отношении к чеченцам в местах заключения, отметил блогер Тумсо Абдурахманов.

Хасдин Муртазалиев пожаловался на то, что до сих пор ощущает последствия избиения в колонии. "В результате избиения у меня сейчас болит печень, почки. Тогда, после избиения, состояние здоровья сильно ухудшилось. Меня после этого никуда не перевели лечиться. Как только избили, сразу же закинули в штрафной изолятор, где я просидел тринадцать суток. Потом перевели в помещение камерного типа, где провел месяц. И после этого перевели на строгие условия содержания. Здоровье пострадало", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". 

29 января суд долден вынести приговор еще двум сотрудникам колонии, обвиненным в избиении Муртазалиева, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Хасдина Муртазалиева Ирина Бирюкова. "Муртазалиев является потерпевшим по избиению тремя сотрудниками колонии. Это одно уголовное дело. Первый приговор был [вынесен] отдельно потому, что Максим Яблоков заключил сделку со следствием", - сказала она. По словам адвоката, другие обвиняемые тоже полностью признают вину. "Их дело будет рассматриваться в особом порядке, но без сделки со следствием", - пояснила Бирюкова.

После вступления в силу приговора всем трем обвиняемым будут поданы иски о взыскании компенсаций, сообщила она. "Размер компенсации, которую будем просить взыскать, мы сначала обсудим с Хасдином. Иск будет к ФСИН и Минфину", - сказала Ирина Бирюкова. 

Она отметила, что Муртазалиев написал жалобу об избиении только тогда, когда правозащитники сообщили ему о имеющемся у них видео. Это подтвердил и сам Хасдин Муртазалиев. "Да, это было так. Я узнал об этом и потом написал заявление на участников избиения", - сказал он.

"После того, как он написал заявление об избиении, я сопровождала его в колонии до его освобождения 20 января. За это время никакой физической силы к нему не применялось", - добавила адвокат.

На видео, которое стало основанием для уголовного преследования сотрудников ярославской колонии, молодой парень из числа осужденных подходит к ограждению и протягивает сумку, затем представляется Муртазалиевым Хасдином Вахаевичем. Сотрудники колонии требуют, чтобы он опустил воротник куртки. Ответив на вопросы о сроке наказания, молодой человек идет к стоящим в стороне сотрудникам. Двое из них хватают осужденного, один наносит молодому человеку удар ногой по телу. Затем подходят еще три сотрудника, и избиение продолжается, после чего запись обрывается.

Видео "Конфликт с заключенным в Ярославской ИК-1", опубликованное на Youtube-канале semnasem 21 января, по состоянию на 15.02 мск 23 января получило 1513 просмотров и 36 комментариев. У канала 5,8 тысячи подписчиков

Примечание:

"Версия о суициде охранника Кадырова вызвала скепсис у защиты Тунтуева", "Суд сократил срок заключения офицеру-взяточнику из Чечни", "Мать уроженца Чечни просит спасти сына от пыток в СИЗО".

Автор: Гор Алексанян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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