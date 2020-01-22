Видео избиения заключенного возмутило жителей Чечни

22 января 2020, 22:34

В российских колониях распространено предвзятое отношение к выходцам с Кавказа, указали жители Чечни после публикации видео с избиением заключенного Хасдина Муртазалиева. Видео опровергает недавнее заявление Рамзана Кадырова об уважительном отношении к чеченцам в местах заключения, отметил блогер Тумсо Абдурахманов.

На 21 января было опубликовано видео избиения осужденного чеченца в колонии. На записи молодого человека бьют несколько сотрудников учреждения. Короткое видео по состоянию на 22.15 мск 22 января получило 50,3 тысяч просмотров и 767 комментариев.

«Осторожно! Мат! Избивают чеченца в тюрьме! Беспредел!» - гласит описание видео. Оно снято в большом помещении, где видны осужденные и сотрудники колонии, диалоги сопровождаются субтитрами. Молодой парень из числа осужденных подходит к ограждению и протягивает сумку, затем называет свое имя - Муртазалиев Хасдин Вахаевич.

Сотрудники колонии требуют, чтобы он опустил воротник куртки. Осужденный называет статьи, по которым осужден, и предполагаемые годы отбывания наказания - с 2015 по 2020. «Срок какой у вас общий?» - задает вопрос женщина за кадром. Муртазалиев отвечает: «Общий», но затем поправляется и называет сам срок: 4 (года) и 6 (месяцев). Затем женщина предлагает ему взять вещи и молодой человек идет к стоящим в стороне сотрудникам. Двое из них хватают осужденного, один наносит молодому человеку удар ногой по телу. Затем подходят еще три сотрудника и избиение продолжается, после чего запись обрывается. Лица сотрудников и их действия не видны отчетливо, поскольку их заслоняет другой осужденный, стоящий перед камерой.

Издевательства в колонии возмутили жителей Чечни

Пользователи соцсети резко осудили происходящее на видео. Некоторые комментаторы прокляли запечатленных на видео сотрудников колонии, издевающихся над заключенным. «Рамзан (Кадыров), прояви своё мужество тут», - предложил graf_targimkho. «Где наши правозащитники?» - задался вопросом ibra__625.

"Пусть Аллах накажет вас на этом и том свете. Пусть Всевышний даст выдержки нашим братьям мусульманам", - пожелал no_name_no1_. «Хотят его спровоцировать, чтобы еще срок добавить», - предположил borzz_h. «Тех, кто его избивал, уже посадили», – отметил asakaev_a, чьи слова перевел с чеченского корреспондент "Кавказского узла".

Житель Чечни Асланбек указал на явное превышение полномочий силовиками. «Парень (на видео) не сделал ничего такого, чтобы сотрудники колонии на него кидались и избивали толпой», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Местный житель Идрис обратил внимание, что к выходцам из Чечни и уроженцам Северного Кавказа в целом во многих российских колониях относятся предвзято. "Есть случаи, когда им не разрешали совершать молитвы, намеренно провоцировали, сажали в карцер за малейшие поступки. Видео, что сейчас распространилось в Instagram, лишнее свидетельство того, как сотрудники колонии относятся к выходцам из нашего региона. Парня бьют просто так», - отметил он.

Чеченский адвокат Эли назвал "обыденной вещью" избиения заключенных и издевательства над ними в колониях. "В наших тюрьмах людей унижают и, как говорят, «ломают», а не перевоспитывают, чтобы вернуть обществу нормального, полноценного человека. Эта порочная система сохранилась у нас еще со времен СССР", - считает он.

Житель республики Хаважи, ранее отбывший срок в одной из российских колоний, предположил, что на видео изображен процесс так называемой приемки заключенных.

«Когда нас доставили в колонию, сначала тоже загнали в огромный бокс для проверки. Куда бы тебя ни перевозили, при выходе заставляют сидеть на корточках с руками за головой, вокруг всегда охрана с собаками. Заключенных при «приемке» в колонию избивают просто так. Тут у них цель сразу же морально сломить человека, показать свою власть. Охранники в колонии разные бывают, есть нормальные, но большинство плохие или очень плохие. Особенно зверствуют те, кто раньше на Кавказе воевал. Для них ты просто не человек. Зэки друг к другу относятся намного лучше, чем охранники», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Интересы Муртазалиева представляет "Общественный вердикт"

Видео с избиением осужденного Муртазалиева является фрагментом записи, опубликованной 16 января правозащитной организацией "Общественный вердикт". Согласно публикации в Telegram-канале организации, оно снято в конце декабря 2016 года в ярославской колонии, где ранее были выявлены другие факты пыток заключенных.

По данным организации, сотрудники колонии, избивающие на видео Хасдина Муртазалиева, уже находятся под следствием, а Муртазалиев проходит по делу потерпевшим. Его интересы представляет адвокат “Общественного вердикта” Ирина Бирюкова. "Именно Муртазалиева наиболее жестоко избивает [сотрудник колонии] с коллегами на видео, которое мы публикуем впервые. [Обвиняемый] бил Муртазалиева по телу дубинкой, ногами и руками. [Другой сотрудник] удерживал осужденного и бил по голове и телу, [их коллега] ударил коленом в живот", - говорится в посте "Общественного вердикта".

Полное видео продолжительностью около 3 минут было опубликовано "Общественным вердиктом" на YouTube, однако по состоянию на 22.15 мск 22 января оно не открывается по ссылке. "Видео удалено за нарушение правил YouTube в отношении натуралистичного контента", - говорится на странице, где была запись. В то же время это же видео с избиением Хасдина Муртазалиева и других осужденных доступно на канале проекта «7x7»: с момента публикации 16 января до 22.15 мск 22 января оно набрало 1 333 просмотров и 36 комментариев.

Асет Мальсагова и Тумсо Абдурахманов писали об избиении заключенного-чеченца

На факт избиения Муртазалиева 18 января обратила внимание чеченская правозащитница Асет Мальсагова. "Прошу обратить внимание в этом видеоролике, на особое отношение к осуждённому Муртазалиеву. Его ударили при подходе ни за что, потом при выходе избивают толпой. Прощу каждого, кто убеждённо занимается правами человека, внести свою лепту в расследование этого акта тюремного произвола", - написала она 18 января в Facebook.

Публикацию Мальсаговой процитировал и прокомментировал в своем Telegram-канале чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. "Видимо именно это имел ввиду Кадыров, когда на пресс-конференции говорил о вольготном положении чеченцев в российских тюрьмах. И вот на такое «человеческое» отношение, чеченцев выдают России некоторые европейские страны", - написал блогер под видео с избиением заключенных 19 января.

Рамзан Кадыров дал большую пресс-конференцию 23 декабря 2019 года. Сотрудница ЧГТРК "Грозный" спросила его о положении чеченцев в российских колониях, указав на жесткие условия содержания и ограничения в вероисповедании. Глава Чечни прервал ее слова о нарушении прав заключенных из Чечни и категорически отверг утверждения, что в колониях есть дискриминация чеченцев по признаку национальности. "Они совершали преступления: убийства, похищения, грабежи, угоны. Это же тюрьма. Не санаторий же в Кисловодске. Конечно, условия будут плохие. [...] Если взять любую национальность, чеченцам комфортнее всех в Российской Федерации. Наоборот, с уважением относятся. Это болтология. На национальной почве – этого уже давно нет. Такое было только когда война началась", - цитирует слова Кадырова 24 декабря издание "Кавказ.Реалии".

Спустя два дня после первой публикации, 20 января, Мальсагова написала пост об уголовном деле против сотрудников колонии. "Выяснилось, что сотрудники избившие Муртазалиева уже числятся за судом. Фонд "Общественный вердикт" занимается юридическим сопровождением этого уголовного дела. Респект адвокату фонда Ирине Бирюковой", - говорится в ее публикации.

Хасдин Муртазалиев вышел на свободу

Осужденный Муртазалиев, которого избивают на видео, 20 января освободился из мест лишения свободы. Бывший инспектор отдела безопасности ярославской колонии, который принимал самое активное участие в его избиении, 17 января был приговорен судом к 3,5 годам заключения за издевательства над осужденными, сообщила 20 января "Новая газета".

Хасдин сообщил, что доволен приговором инспектору, но не совсем согласен с размерами назначенного ему срока. При этом он отметил, что далеко не все сотрудники колонии, избивавшие его и других заключенных, сейчас находятся под следствием.

"Меня по этапу встречали, били человек 13 сотрудников, я помню, а на видео заснято всего лишь три-четыре человека. А вот по делу Макарова (другой осужденный той же колонии, который подвергся пыткам - прим. "Кавказского узла"), вы видели видео? Их же человек 25-30, на скамье подсудимых далеко не все", - приводит слова Хасдина издание.

Притеснения кавказцев в местах лишения свободы

Осужденные из Чечни неоднократно жаловались на избиения и пытки в колониях. 21 декабря 2015 года уроженец Чечни Султан Исраилов был отправлен в штрафной изолятор челябинской колонии №2, после чего его нашли мертвым. В феврале 2016 года обвинения по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия были предъявлены сотрудникам колонии. В сентябре 2019 года суд в Грозном принял иск родителей Исраилова, потребовавших от государства компенсацию морального вреда за пытки и смерть сына.

В марте 2019 года осужденные колонии №5 в Мордовии, среди которых оказались жители Чечни, совершили массовое членовредительство, протестуя против действий руководства исправительного учреждения. После этого в колонии начала проверку Общественная наблюдательная комиссия республики, однако нарушений прав заключенных ее представители не обнаружили.

Правозащитники еще в 2015 году указывали на бесчеловечное отношение к выходцам из Чечни и Ингушетии в российских колониях. Доклад "О положении жителей Чеченской Республики и Республики Ингушетия в учреждениях пенитенциарной системы" комитета "Гражданское содействие" был представлен весной 2015 года.

В докладе приводятся рассказы нескольких заключенных, которые подвергались в местах заключения пыткам. Так, уроженца Чечни Юсупа Тепишева в 2014 году помещали в вольер для собак и держали прикованным наручниками к решетке.

"С 10 по 20 января 2014 года Тепишев содержался в камере ШИЗО, закованный в наручники и подвешенный на решетку двери камеры. Со слов осужденного Тепишева, его видели таким каждый день во время обхода сотрудники администрации и врачи, и никто никогда не задавал вопросов. Отстегивали его от решетки только на время приема пищи и на ночь, чтобы он мог спать на полу. Спал же Юсуп в наручниках. В дополнение к этим пыткам его выводили голым на улицу, бросали в снег и обливали водой. Также клали грудью или спиной к холодному асфальту и сотрудники сидели на нем, приговаривая, что скоро он заболеет туберкулезом и умрет. Ну, а самое страшное для него было, висеть на наручниках в прогулочном боксе пристегнутым к арматуре, к которой подсоединяли электрический ток", - говорится в докладе правозащитников.



Также в докладе отмечается, что питание в исправительных учреждениях обычно не включает специальный рацион для мусульман, а распорядок колонии лишает их возможности питаться во время поста: в священный месяц Рамадан мусульмане могут принимать пищу до восхода и после захода солнца, но в колонии это время отбоя и принимать пищу в это время запрещено.