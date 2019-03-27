ОНК отвергла нарушение прав заключенных из Чечни в мордовской колонии

27 марта 2019, 04:43

Доказательств неправомерных действий со стороны сотрудников колонии, заключенные которой нанесли себе травмы в знак протеста, не обнаружено, сообщил глава ОНК Мордовии Валерий Крутов. По его словам, протестующие считали неправомерными требования заправлять кровать, выходить на зарядку, на прогулку, соблюдать порядок. Следствие также предварительно установило, что акции объясняются несогласием осужденных с условиями отбывания наказания.

Как информировал "Кавказский узел", 5 и 20 марта осужденные колонии №5 в Мордовии, среди которых оказались жители Чечни, совершили массовое членовредительство, протестуя против действий руководства исправительного учреждения. После этого в колонии начала проверку Общественная наблюдательная комиссия республики. Руководство УФСИН по Мордовии назвало акцию попыткой шантажа.

После акций протеста заключенных колонии номер №5 с нанесением себе травм проверки проводят Следственный комитет и прокуратура, сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Валерий Крутов корреспонденту "Кавказского узла".

"Эта акция под собой подразумевает нарушения либо со стороны администрации колонии, либо со стороны заключенных. Чтобы это выяснить, соответствующие документы переданы в СК и прокуратуру. Сейчас проводится официальная проверка... Когда мы с заключенными общались после акций, они говорили о неправомерных действиях со стороны сотрудников... но это было сказано устно, никто из них не согласился писать об этом жалобу. Под неправомерными действиями они подразумевали требования заправлять кровать, выходить на зарядку, на прогулку, соблюдать порядок и так далее. Это якобы ниже их достоинства. Они хотели жить там по своим правилам. Мы же не нашли доказательств неправомерных действий в отношении участников акций", - рассказал Крутов.

По его словам, в этой колонии находятся около 200 мусульман, в том числе 40 чеченцев. "Вторую акцию провел один чеченец, два татарина и два русских. Участников акции всего было 5 человек. А в первой акции было 10 человек, из них только трое чеченцы... В целом не было ни одной жалобы от кавказца из этой колонии. К ним отношение такое же, как к другим. Нет претензий, что заключенных делят по религиозному или национальному признаку. В месяц я получаю 200 жалоб из 17 колоний и 2 СИЗО, но из этой колонии жалоб очень мало", - уточнил глава ОНК.

Представители прокуратуры опросили заключенных после акций протеста, сообщил "Кавказскому узлу" сотрудник пресс-службы УФСИН России по Республике Мордовия. "Исправительное учреждение посетили представители прокуратуры Республики Мордовия. Осужденных опросили. Материалы в порядке ст.144-145 УПК РФ переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - отметил он.

По предварительным данным следствия, заключенные в ходе акций нанесли себе повреждения, не представляющие угрозу жизни и здоровья. "По предварительным данным, это [акции] связано с несогласием с условиями отбывания наказания и дальнейшим переводом в лечебное учреждение. В настоящее время следователи СК устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашиваются осужденные и сотрудники колонии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении от 22 марта на сайте следственного управления Следственного комитета России по Мордовии.

ОНК заявила о непричастности силовиков к получению травмы руки жителем Чечни

Члены ОНК провели встречу с 27-летним Идрисом Аюбовым, принимавшим участие в акции, но он претензий или жалоб не озвучил, рассказал Валерий Крутов. «Мы встречались с бывшим спецназовцем Аюбовым и другими участниками акции. С ними был разговор. Сам Аюбов никаких претензий не озвучил», - рассказал председатель ОНК.

Это была не единственная встреча с Аюбовым, добавил он. "Где-то три недели назад я встречался с ним по просьбе председателя ОНК Чечни. Мать Аюбова попросила его позвонить мне, потому что Аюбов не выходил на связь с ней. Я посетил Аюбова, поговорил с ним, все было нормально, и тогда у него никаких претензий не было", - отметил Крутов.

Однако, уточнил он, Аюбов рассказывал, что ему повредили руку. "Мы просмотрели видеозаписи, на которых не было никакого контакта между ним и сотрудниками", - утверждает глава ОНК.

Ранее мать Идриса Аюбова заявляла, что за четыре года, которые сын провел в колонии, ей ни разу не было позволено свидание с ним. По ее словам, ранее был случай, когда сыну была сломана рука.

Мусульмане не жаловались на предвзятое отношение в мордовских колониях

Заключенные изредка прибегают к причинению вреда самим себе и спекулируют для смягчения условий содержания, но случай в колонии №5 не из этих, считает Валерий Крутов. «Конечно, бывают иногда такие случаи. Но это не касается нашего случая. Обычно после спекуляций заключенных возрастает строгость в колонии. В целом они ни к чему хорошему не приводят», - отметил он.

Спекуляции заключенных являются редкостью, полагает Геннадий Морозов, занимавший должность главы ОНК Мордовии в 2013-2016 годах. По словам Морозова, в период его руководства ОНК жалоб со стороны заключенных на тему пыток, нарушений прав и условий содержания не было. "Но также не было жалоб на пытки в колонии №5 для бывших силовиков. Если есть жалоба, значит, скорее всего, есть какие-то основания на это", - считает Морозов.

По его словам, к представителям Кавказа не было предвзятого отношения в колониях Мордовии. «Из этой колонии в ОНК поступали разные жалобы, и члены ОНК реагировали на них. Мы реагировали, проверяли, старались найти решение проблемы вместе с ФСИН и прокуратурой. Но жалобы не были связаны с негативным отношением к заключенных из-за их происхождения», - сказал он "Кавказскому узлу".

Жалоб на предвзятое отношение к мусульманам в колониях Мордовии не поступало, сообщил руководитель Общества мусульман Саранска, представитель Центрального духовного управления мусульман Мордовии имам Шамиль Сабитов. "Таких жалоб не поступало нам. В целом в колониях Мордовии открыты либо мечети, либо молельные комнаты. В этом плане необходимые свободы для вероисповедания обеспечены", - рассказал Сабитов «Кавказскому узлу».

Жалобы, по его словам, были только относительно запрета какой-то литературы в колонии. «В адрес ОНК поступали жалобы по факту изъятия книг по исламской литературе. Был период, когда суды принимали решения о запрете какой-то исламской литературы, и в колониях начинались проверки, запрещались какие-то книги по исламу. Но часто после проверок часть литературы возвращалась или заключенным, или в библиотеку», - пояснил Сабитов.

Напомним, что в марте руководство колонии во Владимирской области сообщило о самоубийстве бывшего сотрудника службы безопасности президента Чечни Аюба Тунтуева, осужденного по делам о теракте и нападении на псковских десантников. Заключенный жаловался в ЕСПЧ на пытки, напомнили правозащитники. Следствие заявило об отсутствии следов избиения на теле Тунтуева. Однако его защита скептически отнеслась к версии о суициде.