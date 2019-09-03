Родственники умершего в колонии чеченца потребовали 15 миллионов компенсации

03 сентября 2019, 14:00

Суд в Грозном принял иск родителей Султана Исраилова, потребовавших от государства компенсацию морального вреда за пытки и смерть сына в челябинской колонии.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря 2015 года уроженец Чечни Султан Исраилов был отправлен в штрафной изолятор челябинской колонии № 2, после чего был найден мертвым. В феврале 2016 года обвинения по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия были предъявлены сотрудникам колонии.

Четыре бывших сотрудника ИК-2 в Челябинске были признаны виновными в превышении должностных полномочий и осуждены на сроки от трех до восьми лет лишения свободы. Суд пришел к выводу, что 21 декабря 2015 года в штрафном изоляторе сотрудники колонии зафиксировали заключенного "в положении, угрожающем жизни, в котором он не мог двигаться", и из-за длительного пребывания в этом положении заключенный умер, говорится в сообщении, размещенном 15 ноября 2018 года на сайте СУ СКР по Челябинской области.

Родители Султана Исраилова обратились в Старопромысловский райсуд Грозный с иском к Минфину России о взыскании 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за пытки сына в колонии, сообщила сегодня пресс-служба правозащитной организации "Зона права".

Интересы истцов представляет адвокат Андрей Сабинин, отмечается в сообщении, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Суд принял иск родителей Исраилова, уточнил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры Чечни. "Лемма и Рукнет Исраиловы подали в Старопромысловский районный суд Грозного исковое заявление о возмещении морального вреда и вреда от потери кормильца... Суд принял иск, и он будет рассмотрен в соответствии с нормами Гражданского кодекса страны", - сказал он.

Родители Исраилова имеют "все шансы" получить компенсацию от государства, считает адвокат Адвокатской палаты Чечни Султан. "Вопрос в том, какую сумму могут назначить к выплате. Второй вопрос – это подача искового заявления в Чечне. Сотрудники колонии были осуждены судом в Челябинске, соответственно, иск следовало бы подавать именно туда", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что Минфин может выступать соответчиком по искам к госструктурам, рассказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Если преступник, от действий которого пострадал человек, на момент совершения преступления служил в госструктуре, то иск подается против неё, и соответчиком может выступать орган, распоряжающийся финансами. Если же иск будет подан против лица, совершившего преступление, то шансов получить компенсацию мало. Они часто успевают продать или переписать свое имущество", - сказал адвокат.