Ограждение режимного объекта. Фото Нины Тумановой для "Кавказского узла"

03 сентября 2019, 14:00

Родственники умершего в колонии чеченца потребовали 15 миллионов компенсации

Суд в Грозном принял иск родителей Султана Исраилова, потребовавших от государства компенсацию морального вреда за пытки и смерть сына в челябинской колонии.

Как писал "Кавказский узел", 21 декабря 2015 года уроженец Чечни Султан Исраилов был отправлен в штрафной изолятор челябинской колонии № 2, после чего был найден мертвым. В феврале 2016 года обвинения по делу о превышении должностных полномочий с применением насилия были предъявлены сотрудникам колонии.

Четыре бывших сотрудника ИК-2 в Челябинске были признаны виновными в превышении должностных полномочий и осуждены на сроки от трех до восьми лет лишения свободы. Суд пришел к выводу, что 21 декабря 2015 года в штрафном изоляторе сотрудники колонии зафиксировали заключенного "в положении, угрожающем жизни, в котором он не мог двигаться", и из-за длительного пребывания в этом положении заключенный умер, говорится в сообщении, размещенном 15 ноября 2018 года на сайте СУ СКР по Челябинской области.

Родители Султана Исраилова обратились в Старопромысловский райсуд Грозный с иском к Минфину России о взыскании 15 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда за пытки сына в колонии, сообщила сегодня пресс-служба правозащитной организации "Зона права".

Интересы истцов представляет адвокат Андрей Сабинин, отмечается в сообщении, направленном корреспонденту "Кавказского узла".

Суд принял иск родителей Исраилова, уточнил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель прокуратуры Чечни. "Лемма и Рукнет Исраиловы подали в Старопромысловский районный суд Грозного исковое заявление о возмещении морального вреда и вреда от потери кормильца... Суд принял иск, и он будет рассмотрен в соответствии с нормами Гражданского кодекса страны", - сказал он.

Родители Исраилова имеют "все шансы" получить компенсацию от государства, считает адвокат Адвокатской палаты Чечни Султан. "Вопрос в том, какую сумму могут назначить к выплате. Второй вопрос – это подача искового заявления в Чечне. Сотрудники колонии были осуждены судом в Челябинске, соответственно, иск следовало бы подавать именно туда", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, что Минфин может выступать соответчиком по искам к госструктурам, рассказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Если преступник, от действий которого пострадал человек, на момент совершения преступления служил в госструктуре, то иск подается против неё, и соответчиком может выступать орган, распоряжающийся финансами. Если же иск будет подан против лица, совершившего преступление, то шансов получить компенсацию мало. Они часто успевают продать или переписать свое имущество", - сказал адвокат.

Примечание:

"Адвокат: подозреваемые по делу о смерти Исраилова в колонии взяты под стражу", "Жена уроженца Чечни подтвердила рассказ Дадина о пытках в ИК-7", "Члены СПЧ встретились с жалующимися на избиения в ИК-7 уроженцами Чечни".

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

03 сентября 2019, 15:36

  • Сочинцы поспорили о достижениях и неудачах Пахомова

    За 10 лет пребывания Анатолия Пахомова на посту мэра Сочи в городе ухудшилась экологическая ситуация и обострились социальные проблемы, указали опрошенные "Кавказским узлом" горожане. Некоторые сочинцы поставили в заслугу градоначальнику проведение Олимпиады и чистые центральные улицы.

03 сентября 2019, 15:26

  • МЧС назвал причину срыва сроков ремонта газопровода

    МЧС не смогло назвать сроки возобновления подачи газа в дома свыше пяти тысяч жителей Кизлярского и Тарумовского районов Дагестана. Попавшим в зону отключения после аварии 28 августа местным жителям приходится использовать электрические приборы и газовые баллоны.

03 сентября 2019, 14:56

03 сентября 2019, 12:59

  • Родители дагестанских учеников озвучили затраты на подготовку к школе

    Проблема обучения в несколько смен решена не во всех школах Дагестана, признали в Минобрнауки республики. На подготовку к новому учебному году пришлось потратить от 5 до 15 тысяч рублей, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" родители школьников. Учебники в этом году выдали в школах бесплатно, подчеркнули они.

03 сентября 2019, 11:52

  • Минюст отчитался о выплате компенсаций жертвам теракта в Беслане

    Россия выплатила назначенные ЕСПЧ компенсации пострадавшим в результате теракта в бесланской школе в 2004 году, кроме одной заявительницы, сообщили сегодня в Минюсте. Организации, объединяющие жертв теракта заявили, что Россия не выполнила все решения Европейского суда.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи