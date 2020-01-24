Правозащитники призвали заключенных с Кавказа обнародовать факты пыток в колониях

24 января 2020, 16:46

История уроженца Чечни Хасдина Муртазалиева, который добился уголовного преследования избивавших его сотрудников колонии, показывает, что заключенным с Кавказа следует активнее отстаивать свои права, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 21 января правозащитная организация "Общественный вердикт" распространила видео избиения заключенных в ярославской колонии в 2016 году. Один из избитых, уроженец Чечни Хасдин Муртазалиев, 20 января вышел на свободу. Он рассказал, что избиение подоровало его здоровье.

17 января суд признал виновным в избиении Муртазалиева бывшего инспектора отдела безопасности ярославской колонии Максима Яблокова, он приговорен к 3,5 года заключения за издевательства над осужденными. Далеко не все сотрудники ФСИН, причастные к издевательствам, попали на скамью подсудимых, рассказал Хасдин Муртазалиев.

Защита Хасдина Муртазалиева подготовила все необходимые материалы для иска к Минфину и ФСИН о взыскании с государства компенсации, рассказала сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Муртазалиева, юрист правозащитной организации "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова. "Для иска о компенсации у нас есть материалы. Мы должны дождаться только приговоров [трем обвиняемым в избиении] и вступления их в силу", - сказала она.

Максимальное наказание по статье, которую вменяют обвиняемым, - до 10 лет лишения свободы, отметила Ирина Бирюкова. "Но поскольку дело будет рассматриваться в особом порядке, то максимальное наказание не может превышать двух третей от 10 лет, то есть не более шести с небольшим лет", - сказала адвокат.

На видео, которое стало основанием для уголовного преследования сотрудников ярославской колонии, Хасдин Муртазалиев представляется и, ответив на вопросы о сроке наказания, идет к стоящим в стороне сотрудникам. Двое из них хватают осужденного, один наносит Муртазалиеву удар ногой. Затем подходят еще три сотрудника, и избиение продолжается, после чего запись обрывается.

У сотрудников колоний особое отношение к заключенным с Кавказа

Жалобы от уроженцев Кавказа на сотрудников колоний - довольно частое явление, рассказала Ирина Бирюкова. "Жалобы обычно такого содержания: не дают совершать намаз, отбирают коврики и литературу, нет питания для мусульман. Иногда бывают обращения с опасениями, что сотрудники колонии в случае так называемого «непослушания», несогласия сотрудничать могут сделать так, чтобы было возбуждено дело об экстремизме. Но я не могу сказать, что обращений от выходцев с Кавказа больше, чем от других. Просто принимаемые к ним меры со стороны администрации носят специфический характер", - сказала юрист.

Например, по ее словам, иногда законное требование о полном досмотре (со снятием нижнего белья и приседаниями), обращенное к выходцу с Кавказа, начинают снимать на видео. "При этом на просьбу осуждённого о проведении такого досмотра в кабинете, без камеры, за ширмой остаются проигнорированными. И за отказ подчиниться этому требованию применяют физическую силу", - рассказала Ирина Бирюкова.

В российских колониях распространено предвзятое отношение к выходцам с Кавказа, указали жители Чечни после публикации видео с избиением Хасдина Муртазалиева. Видео опровергает недавнее заявление Рамзана Кадырова об уважительном отношении к чеченцам в местах заключения, отметил блогер Тумсо Абдурахманов.

В таких случаях "очень сложно добиться наказания виновных", но бывают и исключения, добавила адвокат. "Справедливости можно добиться в совершенно крайних случаях, поскольку осуждённый по отношению к сотруднику колонии находится заведомо в зависимой и неравной позиции в части получения доказательств, документов, справок. Только когда возможность получения доказательств будет выведена из [сферы влияния] ФСИН и врачей, фактически подчиняющихся ФСИН, тогда можно будет что-то делать. А пока так и будут случаи фальсификаций дел, притеснения, запугивания, пренебрежительного отношения, избиения и унижения человеческого достоинства", - констатировала Бирюкова.

Сотрудники российских колоний особенно жестоки по отношению к заключенным с Кавказа, считает глава комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Пытки и избиения есть во всех колониях и в отношении ко всем заключенным. Много случаев жалоб от уроженцев Кавказа. Тут есть определенная дискриминация: сотрудники колоний особенно жестоки именно к ним", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница.

По её мнению, для решения этой проблемы нужен тщательный отбор сотрудников ФСИН. "Нужно внимательно относиться к тем, кого берут на работу. Надо проверять их склонность к насилию. До сих пор было по-другому. Брали людей, прошедших войны (первую и вторую чеченские кампании. – Прим. "Кавказского узла") и имеющих негативное отношение к кавказцам. У них у всех психологические проблемы. У них травмированная психика, заряд агрессии и отношение к кавказцам как к врагам, потому что они воевали с ними", - сказала Светлана Ганнушкина.

Заключенным следует добиваться обнародования фактов избиений

Пример Муртазалиева показывает, что можно добиться наказания сотрудников колоний, если те пытали и избивали заключенных, считает правозащитница. "Для этого нужна активная работа правозащитников и готовность заключенных писать заявления. Часто бывает так, что они жалуются своим родственникам, те приходят к нам, а когда мы начинаем работать, заключенный отказывается от претензий. Также важна работа СМИ: резонансные истории облегчают процесс", - сказала Ганнушкина.

Хасдин Муртазалиев написал жалобу об избиении только тогда, когда правозащитники сообщили ему о имеющемся у них видео. "Я узнал об этом и потом написал заявление на участников избиения", - рассказал ранее "Кавказскому узлу" уроженец Чечни.

Для наказания сотрудников колоний нужна "стойкая воля" заключенных, согласна правозащитница, директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. "Есть у нас жалобы от уроженцев Кавказа на действия сотрудников колоний. Это жалобы на насилие, незаконное водворение в штрафные изоляторы и так далее. В целом очень тяжело добиться справедливости по фактам нарушений в российских колониях. И не важно, касается дело уроженцев Кавказа или Воронежа. Это требует огромных усилий и настойчивости. Самое важное - это стойкая воля заключенного и его готовность идти до конца. Конечно, также важна профессиональная работа правозащитников, доверие между заключенным и правозащитником, реакция СМИ, резонанс в обществе", - сказала Наталья Таубина корреспонденту "Кавказского узла".

По её словам, в случае жалоб сотрудники колонии прикладывают все усилия, чтобы заключенный отказался от претензий. "Заключенные находятся в изоляции, на них оказывается колоссальное давление. Кстати, уроженцы Кавказа особенно уязвимы в плане давления внутри колонии. Сотрудники колоний активно использует этот механизм, когда добиваются от заключенного отказа от жалобы. Они угрожают заключенным новым сроком. Например, могут возбудить дела по статье УК РФ за ложный донос. Это еще больше затрудняет положение заключенных, и они отказываются от жалоб. Сотрудники колонии это знают и пользуются этим. Они чувствуют безнаказанность таким образом", - рассказала правозащитница.

Муртазалиев планирует потратить компенсацию на лечение

Хасдин Муртазалиев выразил надежду, что его история убедит подвергавшимся пыткам заключенных жаловаться в правоохранительные органы. "Мой пример, надеюсь, будет заразительным в хорошем смысле. Хочу, чтобы больше заключенных узнали про наказание избивших меня сотрудников колонии и писали заявления, если к ним тоже применяли силу. Если добиваться наказания, может, они перестанут так зверски относиться к уроженцам Кавказа и вообще ко всем заключенным. Они могут запросто зайти в камеру и без причин избить тебя. Для них нет никаких преград. Вот это надо изменить через суды и наказания", - сказал Хасдин Муртазалиев корреспонденту "Кавказского узла".

Уроженец Чечни признал, что будет доволен, если все обвиняемые получат реальные сроки. "В таком случае я буду считать, что справедливость восторжествовала. Я бы хотел присутствовать на суде и услышать обвинительный приговор, но, к сожалению, не смогу там быть", - рассказал он.

Муртазалиев также считает важным получить компенсацию от государства. "Я бы также хотел получить компенсацию и поправить свое здоровье, которое сильно пострадало из-за них. Это важно для меня", - сказал он.