×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
11:41, 17 октября 2025

Французские СМИ сообщили о задержании уроженцев Дагестана по делу о покушении на Осечкина*

Владимир Осечкин. 16 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/NetGulagu/12346

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четыре человека, в том числе три уроженца Дагестана, задержаны во Франции за подготовку покушения на основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина*.

Четверо мужчин в возрасте от 26 до 38 лет были задержаны Главным управлением внутренней безопасности (DGSI) по подозрению в подготовке убийства оппонента, проживающего в Биаррице, сообщило французское издание Le Figaro со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции (PNAT).

Покушение было предотвращено в последний момент. Ведется следствие по обвинению в участии в террористической организации с целью подготовки одного или нескольких преступлений против личности. 

По данным Le Parisien, покушение было направлено против основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина*, но  Национальная программа по борьбе с терроризмом отказалась назвать имя предполагаемой цели покушения. Le Parisien утверждает, что трое задержанных из  Дагестана, один - гражданин Франции. Задержанные не признали вину, сообщив, что приехали отдыхать.

Владимир Осечкин  подтвердил журналистам агентства AFP, что стал объектом планируемого нападения и поблагодарил полицию в поимке подозреваемых.

«Да, подтверждаю. Я жив, негодяи задержаны», - написал также Осечкин* в Telegram-канале, опубликовав выдержки из публикаций французский изданий.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре 2021 года правозащитный проект Gulagu.net (руководитель Владимир Осечкин*) обнародовал видеодоказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии и Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Эти материалы свидетельствуют, что многолетние жалобы на пытки в местах отбывания наказаний – не преувеличение адвокатов и правозащитников. Сведения о некоторых резонансных случаях насилия и пыток по отношению к уроженцам Кавказа в российских колониях приведены в справочном материале "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

В феврале Мещанский суд Москвы заочно приговорил основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК, до десяти лет лишения свободы), сообщила тогда пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. По версии следствия и суда, Осечкин* с марта по ноябрь 2022 года распространял в интернете заведомо ложную информацию о действиях российской армии. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
05:48, 17 октября 2025
В пяти районах Ростовской области отражена атака БПЛА
04:58, 17 октября 2025
Сочи подвергся ракетной атаке
00:47, 17 октября 2025
Двое военных из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
22:18, 16 октября 2025
1
 Участника нападения на полицейских в Чечне осудили на 16 лет
22:10, 16 октября 2025
Оставлен в силе приговор жителю Карачаево-Черкесии после ДТП с туристами
21:21, 16 октября 2025
Двое бойцов из Волгоградской области убиты в зоне СВО
Все события дня
Новости
Задержание Ислама Бациева. Март 2024 г. Скриншот видео https://regnum.ru/news/3877245
12:41, 17 октября 2025
Уроженец Дагестана получил длительный срок по делу о нападении на псковских десантников
Анастасия Гойсан. Кадр видеоинтервью regina.gajibalaeva / Instagram*
23:48, 16 октября 2025
Анастасия Гойсан добилась переноса ее дела из Дагестана в Москву
Женщина в никабе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
21:06, 16 октября 2025
ЦУР Дагестана опроверг сведения о фетве про запрет никаба
Ребенок с синяками. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:22, 16 октября 2025
Органы опеки забрали детей у многодетной матери из Дагестана
Видео с колдуньей. 15 октября 2025 г. Скриншот видео https://t.me/tutdagesttan/21108
16:38, 16 октября 2025
Видео с колдуньей вызвало полярные реакции дагестанских пользователей Telegram
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Последние записи в блогах
Фото
13:43, 11 октября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Забытая эстакада. Как в Дагестане пытаются решать проблемы загрязнения Каспия 
Фото
12:48, 29 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
7
В Махачкале "реабилитация" закончилась смертью пациента
Фото
12:28, 17 сентября 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
14
«Спешили на свадьбу»  
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
17 октября 2025, 01:46
Кубанский зоозащитник Джалагания столкнулся с новыми обвинениями от коллеги из Ставрополя

Александр Кочубаев. Скриншот фото "Арменпресс" от 16.10.25, https://t.me/armenpress/89035
16 октября 2025, 22:38
Адвокат Баграта Галстаняна задержан в Ереване

Женщина в никабе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
16 октября 2025, 21:06
ЦУР Дагестана опроверг сведения о фетве про запрет никаба

Похороны Инала Джабиева. Фото: http://alaniainform.org/
16 октября 2025, 18:14
Апелляционная жалоба подана на приговор по делу Джабиева

«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
«Русская община» против Кадырова: спор из-за 500 рублей #shorts #Кавказ #Чечня #спор #Грозный
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Грузия: выборы закончились штурмом президентского дворца #shorts #Грузия #выборы #протест #штурм
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Показать больше