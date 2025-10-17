Французские СМИ сообщили о задержании уроженцев Дагестана по делу о покушении на Осечкина*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Четыре человека, в том числе три уроженца Дагестана, задержаны во Франции за подготовку покушения на основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина*.

Четверо мужчин в возрасте от 26 до 38 лет были задержаны Главным управлением внутренней безопасности (DGSI) по подозрению в подготовке убийства оппонента, проживающего в Биаррице, сообщило французское издание Le Figaro со ссылкой на Национальную антитеррористическую прокуратуру Франции (PNAT).

Покушение было предотвращено в последний момент. Ведется следствие по обвинению в участии в террористической организации с целью подготовки одного или нескольких преступлений против личности.

По данным Le Parisien, покушение было направлено против основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина*, но Национальная программа по борьбе с терроризмом отказалась назвать имя предполагаемой цели покушения. Le Parisien утверждает, что трое задержанных из Дагестана, один - гражданин Франции. Задержанные не признали вину, сообщив, что приехали отдыхать.

Владимир Осечкин подтвердил журналистам агентства AFP, что стал объектом планируемого нападения и поблагодарил полицию в поимке подозреваемых.

«Да, подтверждаю. Я жив, негодяи задержаны», - написал также Осечкин* в Telegram-канале, опубликовав выдержки из публикаций французский изданий.

"Кавказский узел" писал, что в ноябре 2021 года правозащитный проект Gulagu.net (руководитель Владимир Осечкин*) обнародовал видеодоказательства насилия и пыток над жителями Чечни, Дагестана, Грузии и Азербайджана в саратовской тюремной больнице. Эти материалы свидетельствуют, что многолетние жалобы на пытки в местах отбывания наказаний – не преувеличение адвокатов и правозащитников. Сведения о некоторых резонансных случаях насилия и пыток по отношению к уроженцам Кавказа в российских колониях приведены в справочном материале "Порочный круг: что известно о пытках жителей Кавказа в колониях?".

В феврале Мещанский суд Москвы заочно приговорил основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина* к восьми годам колонии по делу о фейках о российской армии (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК, до десяти лет лишения свободы), сообщила тогда пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. По версии следствия и суда, Осечкин* с марта по ноябрь 2022 года распространял в интернете заведомо ложную информацию о действиях российской армии.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен в реестр иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.