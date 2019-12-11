Осужденный за причастность к ИГ* уроженец Чечни пожаловался на пытки

11 декабря 2019, 14:37

Южный военный суд 10 декабря приговорил к 19 годам колонии уроженца Чечни Якуба Ибрагимова, который, по версии обвинения, прошел подготовку в учебном центре "Исламского государства"*. Ибрагимов, ранее осужденный по уголовным статьям, заявил о самооговоре после пыток и угроз.

Уроженец Чечни Якуб Ибрагимов признан Южным военным судом виновным по статье «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и приговорен к 19 годам исправительной колонии строгого режима, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда. По данным сотрудника пресс-службы, срок Ибрагимову суд назначил, исходя также из приговора Люблинского районного суда Москвы от 26 июля 2017 года. Оглашение решения суда состоялось накануне, 10 декабря

26 июля 2017 года Люблинский райсуд Москвы вынес приговор по делу Якуба Ибрагимова и шестерых других подсудимых. Они обвинялись по статьям «грабеж» и «разбой», говорится в карточке дела, размещенной на сайте суда. 23 марта 2018 года апелляционный суд вынес решение по данному делу, однако текстов приговоров ни суда первой инстанции, ни апелляционного на 14.10 мск сегодня на сайте суда не опубликовано.

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Апелляционный военный суд", - уточнили в пресс-службе.

По версии следствия, с июля по август 2014 года Ибрагимов обучался в учебном центре «Крым» запрещенной в России судом террористической организации «Исламское государство», где научился обращаться с оружием, взрывными устройствами и веществами. В суде не уточнили, где находится учебный центр "Крым".

Дело Якуба Ибрагимова рассматривалось с 1 августа под председательством судьи Ризвана Зубаирова , следует из карточки дела, размещенной на сайте суда. Процесс завершился за 13 заседаний.

Осужденный рассказал о пытках в колонии

На одном из заседаний 12 сентября Якуб Ибрагимов заявил о пытках и самооговоре, передал корреспондент «Кавказского суда», побывавший на этом процессе.

«В 2018 году я прибыл в (исправительную колонию) строгого режима во Владимире... Там ко мне подошел (силовик) [...] Потом меня и еще нескольких заключенных вывели в его кабинет, там не было осмотра камер. Меня заставили раздеться до трусов, и он начал бить меня руками и ногами по почкам. Меня они били 30-40 минут, а может и больше часа. У меня из уха пошла кровь, я три раза падал. Затем нас всех ставили в растяжку и снова били» - рассказал в суде Якуб Ибрагимов.

По словам подсудимого, в августе 2018 года, после возбуждения дела об обучении для ИГ*, силовики привязали его к кровати, били, не давали молиться и ходить в туалет. «Привязали к ногам что-то со словами: «Какое оружие у вас было в лагере, что вы там делали?». Несколько дней это продолжалось, […] били током, с животными так не поступают» - рассказал подсудимый.

Ибрагимов также заявил в суде, что силовики пообещали подбросить наркотики его матери, которая приезжала к нему в колонию на свидания, если он не подпишет признательные показания. «Я подписал эти бумаги […] я не прочитал бумаги, подписал 10 листов. Я хочу знать, что там пишут», - сообщил Ибрагимов, после чего суд поручил следователям проверку заявления обвиняемого о пытках.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 9 декабря стало известно, что следователи заподозрили жителя Грозного в том, что он примкнул в Сирии к боевикам террористической организации ИГ*.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России судом.