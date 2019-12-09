09 декабря 2019, 09:29

Грозненец заподозрен в причастности к ИГ*

Житель Грозного примкнул в Сирии к боевикам террористической организации, предположили следователи.

По версии силовиков, житель Грозного по фамилии Ишхоев, 1995 года рождения, несколько лет назад выехал в Сирию, где примкнул к боевикам одной из группировок запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник прокуратуры Чечни.

"В связи с этим в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 208 УК РФ", - сказал он.

Часть 2 ст. 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании на территории другого государства) предусматривает от восьми до 15 лет лишения свободы.

На сайтах прокуратуры Чечни, Следственного комитета России и республиканского управления СКР информация о расследовании уголовного дела, по состоянию на 09.15 мск, не опубликована. Комментариями от родственников подозреваемого относительно версии следствия "Кавказский узел" также пока не располагает.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России судом.

Примечание:

"Житель Чечни осужден за причастность к сирийским боевикам", "Уроженец Чечни осужден по статье о финансировании террористов за денежный перевод брату", "Суд отказался изменить приговор жителю Чечни по делу о причастности к боевикам".

Автор: Николай Петров; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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