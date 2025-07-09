Суд отказался отпустить Ульвию Али из-под стражи

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Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу журналистки Ульвии Али на арест и отказался удовлетворить ее.

Как писал "Кавказский узел", журналистка Ульвия Али (Гулиева) была задержана по уголовному делу Meydan TV. Она отвергла обвинения в контрабанде и напомнила, что не сотрудничает с этим изданием. Суд 7 мая отправил журналистку в изолятор на месяц и 29 дней. В изолятор Али доставили после избиения силовиками, там ее состояние сильно ухудшилось. 16 мая апелляционный суд оставил Али под стражей.

В январе Ульвия Али была допрошена в качестве свидетеля по делу Meydan TV, после чего ей запретили выезд из Азербайджана. В апреле суд в Баку не удовлетворил жалобу журналистки на это решение.

8 июля Бакинский апелляционный суд рассмотрел жалобу журналистки Ульвии Али на продление меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщает Meydan.tv.

Судья Давид Бабаев, рассмотрев апелляционную жалобу Али, отказался удовлетворить ее.

Преследованиям в Азербайджане подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13, о них рассказано в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане". Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

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