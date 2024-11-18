Гражданин Украины осужден на Кубани по делу о шпионаже

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Краснодарский краевой суд признал гражданина Украины Евгения Монастырева виновным в сборе информации об инфраструктуре региона и приговорил к 11 годам колонии.

По версии следствия и суда, Евгений Монастырев 1980 года рождения собирал данные о транспортной и критической инфраструктуре Краснодарского края, фотографировал опоры мостов, линий электропередачи и прочие объекты и передавал информацию о них ВСУ. Он был задержан в Лазаревском районе Сочи, сообщили в региональном управлении ФСБ.

Суд признал гражданина Украины виновным в шпионаже (ст. 276 УК России) и приговорил к 11 годам колонии строгого режима, пишет сегодня со ссылкой на ведомство ТАСС.

"Кавказский узел" ранее писал, что в октябре Верховный суд Северной Осетии приговорил гражданина Украины Евгения Конина к восьми годам лишения свободы, признав виновным в шпионаже.

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