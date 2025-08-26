×

Кавказский узел

Лента новостей
16:57, 26 августа 2025

Жительницы Абхазии подверглись преследованию из-за российских пособий на детей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мать пятерых детей из Абхазии приговорена в Сочи к реальному сроку наказания по обвинению в мошенничестве из-за получения детских пособий. По аналогичным обвинениям преследуются и другие жительницы республики. 

Приговор одной из многодетных матерей, подвергшихся преследованию после оформления российских детских пособий, был вынесен Адлерским районным судом Сочи. Женщина приговорена к двум годам колонии. 

Осужденная - жительница Абхазии с российским гражданством, которая с 2016 по 2024 год получала пособия на своих пятерых детей. Российские правоохранительные органы требуют, чтобы она вернула всю сумму средств, полученных за эти годы, а также заплатила штраф? утверждает в сегодняшней публикации "Нужная газета". 

По информации издания, женщину ввели в заблуждение российские чиновники: при оформлении детских пособий она указала, что постоянно живет вместе с детьми в Абхазии. Тогда это "не вызвало вопросов", но впоследствии многодетную мать обвинили в мошенничестве - по закону российские бюджетные выплаты могут получать только те граждане, которые постоянно живут на территории РФ.

Задержания на границе многодетных матерей из Абхазии, получающих в России детские пособия, начались еще в прошлом году, незадолго до президентских выборов. В МВД женщинам обещали помощь, призывая “не поднимать шума”, но за прошедшие месяцы “ситуация лишь усугубилась”, отмечает Telegram-канал информагентства АИАШАРА. 

Власти Абхазии еще в мае публично обещали правовую поддержку гражданам республики, которые, имея также российский паспорт, получали в России пособия и материнский капитал. Премьер-министр Владимир Делба 20 мая сообщал, что для этого создана специальная межведомственная рабочая группа. По российским законам детские пособия не могут получать граждане, которые более 180 дней в году живут за рубежом, отмечает “Спутник Абхазия”.

Задержания жительниц Абхазии с двойным гражданством на границе приобрели массовый характер в мае 2025 года. Одна из них, мать четырех детей Елена Проститова, была задержана сотрудниками ФСБ в конце апреля. Обвинение в мошенничестве, которое им предъявляют в России, предусматривает до десяти лет заключения, пишет JAMnews. 

Автор: "Кавказский узел"

