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Кавказский узел

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05:29, 17 июня 2025

Сочинские таможенники пресекли контрабанду аппаратуры для майнинга в Абхазию

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Два автомобиля, в каждом из которых были оборудованы специальные тайники, где были спрятаны по пять аппаратов для майнинга криптовалют, были остановлены на таможне в Адлере.

Как писал "Кавказский узел", до конца 2026 года запрещены ввоз в Абхазию оборудования для майнинга криптовалют и его использование в республике.

По данным Краснодарской таможни по городу Сочи, сотрудники ведомства на таможенном посту в Адлере остановили автомобиль Toyota Crown, который ехал в Абхазию. Машина была направлена на сканирование, выяснилось, что у нее есть нехарактерные для конструкции автомобиля зоны. За задним сиденьем и в багажном отсеке машины была обнаружена специально оборудованная ниша, где лежали пять аппаратов для майнинга криптовалют, пишет 16 июня "Кубань 24".

Спустя непродолжительное время на том же посту была остановлена похожая машина Toyota Crown Athlete, в которой был найден аналогичный тайник с еще пятью аппаратами для майнинга. И оборудование, и машины были изъяты. Решается вопрос о возбуждении административного производства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что жители Абхазии в декабре столкнулись с энергетическим кризисом из-за дефицита электроэнергии. По мнению аналитиков, к кризису привел майнинг криптовалюты, который стал проблемой в Абхазии из-за его массовости и коррупции. Руководство "Черноморэнерго" еще в 2020 году заявляло, что проблемы в энергетике Абхазии связаны с массовой установкой оборудования для майнинга, однако данные компании не позволяют однозначно судить об этом, говорится в справке "Кавказского узла" "Прожорливый майнинг: кто виноват в абхазском блэкауте?".

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Автор: "Кавказский узел"

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