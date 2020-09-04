Задержанный в Ингушетии назвал себя участником подготовки теракта

04 сентября 2020, 20:16

Телекомпания "Ингушетия" показала сюжет с признанием задержанного силовиками в подготовке взрыва на школьной линейке 1 сентября. Имя задержанного не было названо, но его слова совпадают с показаниями, которые дал заявивший о пытках житель республики Багаудин Евлоев.

"Кавказский узел" писал, что в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии с вечера 6 августа проходила контртеррористическая операция. Источник в правоохранительных органах рассказал о двух убитых боевиках, еще один человек был задержан. Задержанный Багаудин Евлоев 3 сентября сообщил, что силовики били его и пытали током, требуя сознаться в подготовке захвата школы. В августе о пытках Евлоева заявила его мать Любовь Ярыжева.

Багаудина Евлоева задержали на следующий день после спецоперации в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района. В ней, по данным Национального антитеррористического комитета, были убиты два боевика, при этом от силовиков скрылся чемпион Азии по вольной борьбе Муслим Евлоев, двоюродный брат Багаудина. Источники сообщили, что одним из убитых является уроженец Чечни Хусен Гадамаури, который был экстрадирован из Германии в 2017 году под гарантии России.

Государственный телеканал "Ингушетия" сегодня показал в эфире человека, который сознается в подготовке теракта в школе к 1 сентября. Мужчина с темными волосами сидит спиной к камере, изображение на уровне головы размыто. У мужчины молодой голос, он говорит по-русски с легким акцентом, некоторые слова произносит неразборчиво или неуверенно.

"Я слышал, как они друг друга называли (...) что надо на День знания, 1 сентября, сделать теракт. Они на этот теракт хотели отправить (...) железнодорожный вокзал (...) Махмета, у которого был пояс шахида. Я видел у них какое-то ведро. Я также слышал, что они хотят отдать это ведро Махмету, чтобы он подложил его где-то. Точно я не знаю. Потом, после этого, когда я уходил домой, мне Абдулла дал какой-то пакет. Я (...) посмотрел туда, там похоже были взрывчатые вещества. Он мне сказал: "Отнеси домой, спрячем, когда нужно будет" - я тебе скажу", - говорит молодой человек, которого диктор за кадром называет "пособником членов бандгруппы Аслана Бютукаева".

Аслан Бютукаев причастен к теракту в аэропорту Домодедово в 2011 году и атаке чеченских боевиков на Грозный 4 декабря 2014 года и находится в федеральном розыске, в санкционных списках США и Евросоюза, говорится в биографической справке о нем, подготовленной "Кавказским узлом".

По словам авторов сюжета, "эксклюзивные кадры" признания задержанного телекомпании предоставила ФСБ. Задержанный, как объясняет диктор, сознался, что "спящая ячейка" боевиков готовила крупный теракт в Ингушетии к 1 сентября, а он случайно услышал об этом, когда оказывал членам вооруженного подполья бытовую помощь, - в частности, покупал продукты питания.

Ингушское ТВ назвало новые имена убитых в спецоперациях

Далее в сюжете демонстрируются кадры, которые Национальный антитеррористический комитет опубликовал на своем сайте 7 августа, по итогам спецоперации в Назрани и Сагопши. На кадрах, в частности, видно металлическое ведро, заполненное некой массой. Диктор повторяет версию силовиков о спецоперации, утверждая, что боевики Бютукаева, засевшие в доме, отказались сдаться и были убиты "ответным огнем".

Автор сюжета называет имена убитых во время спецоперации в начале августа: Юсуп Бунгуев 1990 года рождения и Хусейн Гадамаури 1988 года рождения. Бунгуев, как утверждается в сюжете, находился в федеральном и международном розыске, а Гадамаури - в федеральном розыске.

Затем автор сюжета напоминает о спецоперации 17 августа и называет имена убитых во время нее двоих человек: Иса Лолохоев и Шарип Салдаев, находящиеся в федеральном розыске.

Сотрудники силовых структур нашли схрон в лесу у села Галашки и были обстреляны, заявили источники в правоохранительных органах Ингушетии. 18 августа, разыскивая боевиков в этом районе, силовики убили двух человек, которые оказали вооруженное сопротивление, сообщили источники. Осмотрев убитых, силовики нашли табельный пистолет, который мог принадлежать застреленному в конце июля сотруднику Росгвардии Увайсу Алиеву.

Говоря о следующей спецоперации, проведенной 23 августа в селе Троицком, автор сюжета снова упоминает о "группе Бютукаева". Убиты, по данным НТРК "Ингушетия", были трое: Магомед Саралиев 1995 года рождения, Аслангирей-Магомед Гадаборшев 1988 года рождения и Ибрагим Лолохоев 1986 года рождения. По данным спецслужб, они планировали осуществить в Ингушетии серию терактов.

В селе Троицком в Сунженском районе Ингушетии с 08.00 мск 23 августа была объявлена контртеррористическая операция, источники сообщили о двух убитых предполагаемых боевиках. Во время спецоперации село было обесточено. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убитые являлись сторонниками запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство".

После спецоперации в Троицком был задержан местный житель, который пустил троих человек, впоследствии убитых, переночевать в свой дом. Жена задержанного Лейла Гагиева сообщала, что ей не дают увидеться с мужем. Сегодня Гагиева узнала от следователя, что ее супруг находится в изоляторе временного содержания при ОВД Сунженского района. Следователь разрешил Лейле передать вещи для супруга. Гагиева и ее муж действительно могли не знать о причастности гостей к боевикам, а ингушские адаты не позволяют отказывать людям, попросившимся на ночлег, отметил сотрудник ингушского "Мемориала" Тимур Акиев.

Силовики заявили о предотвращении терактов в российских школах

Пресс-служба центрального Управления ФСБ России распространила сегодня информацию о задержании 13 человек, которые, по версии ведомства, готовили массовые убийства с использованием взрывных устройств. Как минимум один из задержанных молодых людей готовился взорвать бомбу на школьной линейке 1 сентября.

ФСБ не уточняет, в каких регионах были задержаны эти люди, однако в сообщении органов СКР один подросток, планировавший взрыв в школе 1 сентября, назван жителем Красноярского края.

Информацией о том, есть ли среди 13 задержанных жители регионов юга России, "Кавказский узел" пока не располагает. Ранее, в середине июня, ФСБ сообщала о задержании 15-летнего жителя Волгограда, подозреваемого в подготовке нападения на сотрудника школы и ученика с использованием самодельной бомбы.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики. "Кавказский узел" также ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.