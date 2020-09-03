Багаудин Евлоев пожаловался на пытки силовиков в Магасе

03 сентября 2020, 15:09

Силовики в столице Ингушетии избивали и пытали током Багаудина Евлоева, подозреваемого в причастности к боевикам, озвучил сегодня жалобу подзащитного адвокат. По его словам, от арестованного требовали сознаться в подготовке захвата школы.

Как писал "Кавказский узел", Багаудин Евлоев был задержан в ночь на 7 августа по подозрению в причастности к боевикам. Его мать Любовь Ярыжева рассказала 27 августа, что ее сыну силовики подбросили самодельные бомбы и под пытками заставили подписать признательные показания. После задержания Евлоева поместили в СИЗО-6 во Владикавказе.

Багаудина Евлоева задержали на следующий день после спецоперации в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района. В ней, по данным Национального антитеррористического комитета, были убиты два боевика, при этом от силовиков скрылся чемпион Азии по вольной борьбе Муслим Евлоев, двоюродный брат Багаудина.

О том, что Багаудина Евлоева вновь пытали, корреспонденту "Кавказского узла" сообщила мать арестованного Любовь Ярыжева. Она предположила, что силовики решили дополнить обвинение ее сыну. "Теперь они заявляют, что он якобы собирался вместе с людьми, убитыми в Назрани, захватывать школу, и будто бы он с самого начала знал, что это боевики, и стремился помочь им", - рассказала женщина.

Она добавила, что о пытках Багаудина ей рассказал его адвокат. Перед этим ее сына перевезли в Магас, рассказала Любовь Ярыжева. "И били, пытали током, надевали на голову пакет. От этого у него началась настолько сильная рвота, что пришлось вызывать скорую помощь и везти его в больницу. Кроме того, ему угрожали, что "сделают проблему" для беременной жены, для меня, для его брата (он с 2016 года сидит в тюрьме по обвинению в разбое). Видимо, там же его пытали и раньше, поскольку он ранее, при следственном эксперименте, очень просил адвоката добиться, чтобы его не оставляли в здании [силовой структуры в Магасе], а отправили в СИЗО. Я сама проработала в [правоохранительных] органах 15 лет, но таких методов я не видела и не слышала", - поделилась мать арестованного.

Адвокат Евлоева Цезарь Пухаев сегодня подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" слова Ярыжевой. По словам адвоката, он общался с Багаудином Евлоевым 1 сентября. "Он рассказал мне, что его пытали, требовали, чтобы он на камеры журналистов [одного из федеральных телеканалов] "сознался", что он и люди, убитые месяц назад в Назрани, готовили захват школы в Ингушетии по типу Беслана. На голове у него видны следы пыток в виде бледных подобий кровоподтеков, но он очень боится подписывать заявление [о пытках]. Общее психологическое состояние - крайне подавленное, физическое - жалуется на сильные головные боли", - рассказал Цезарь Пухаев.

Адвокат подчеркнул, что самостоятельно зафиксировать следы пыток у Багаудина Евлоева, уже возвращенного во Владикавказ, он не может. "Всю технику, включая телефоны, у нас отбирают на входе в СИЗО-6. Любое письменное заявление должно пройти внутри тюремную цензуру, что растягивается на недели", - пояснил он, добавив, что готовит заявление по поводу пыток его подзащитного на имя генпрокурора России и прокурора Северной Осетии.

Мать Евлоева обратилась к правозащитникам

Правозащитная организация "Комитет против пыток" получила от матери Евлоева заявление о пытках сына, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" руководитель северокавказского отделения КПП Дмитрий Пискунов.

"Мы работаем по заявлению его матери и информации адвоката Цезаря Пухаева. Сам Багаудин отказался подписывать обращение, сидя в кабинете следователя. Сегодня мы договорились с членами Общественной наблюдательной комиссии в Северной Осетии. Они посетят Багаудина в СИЗО, и, возможно, им удастся зафиксировать следы телесных повреждений", - рассказал он.

По его словам, что-то сделать в этой ситуации можно только в том случае, если следы пыток зафиксированы документально. "В этом смысле для нас хорошая новость, что Багаудина вывозили в гражданскую больницу, и мы надеемся получить оттуда материалы его обследования", - сказал правозащитник.

Он также отметил, что следствие старается не допускать "лишних" проверяющих, а добиться проверок крайне сложно. "На прошлой неделе мы наняли адвоката Магомеда Аушева для того, чтобы он встретился с Багаудином Евлоевым. Но его не пустили в СИЗО, сказав, что для встречи с подследственным нужно разрешение следователя. Следователь разрешения не дал", - сообщил Дмитрий Пискунов.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики. "Кавказский узел" также ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.