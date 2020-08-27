Родственники заявили о пытках двоюродного брата ингушского борца Евлоева

27 августа 2020, 15:46

Силовики подбросили самодельные бомбы Багаудину Евлоеву, двоюродному брату чемпиона Азии по вольной борьбе, и под пытками заставили его подписать признательные показания, сообщила "Мемориалу" мать задержанного.

Как писал "Кавказский узел", 6 августа в Назрани и селе Сагопши Малгобекского района Ингушетии проходила контртеррористическая операция. Национальный антитеррористический комитет заявил о двух убитых боевиках и одном задержанном. Источники сообщили, что при этом от силовиков скрылся чемпион Азии по вольной борьбе Муслим Евлоев. Ингушский спортивный клуб "Кушт", от имени которого выступал Евлоев, заявил, что "против этого парня фабрикуется дело". Знакомый Евлоева сказал, что тот не разделял экстремистских взглядов.

Родственникам спортсмена Муслима Евлоева следует подать в полицию заявление о похищении и потребовать от силовиков отчет о действиях во время контртеррористической операции в Назрани, полагают правозащитники.

В Правозащитный центр "Мемориал" обратилась Любовь Ярыжева - тетя Муслима Евлоева. Ее сын Багаудин Евлоев, двоюродный брат борца, был задержан в ночь на 7 августа. По словам Ярыжевой, вооруженные силовики, прикрываясь щитами, зашли в ее дом, когда там находились Багаудин Евлоев и его беременная жена Мадина. Хозяйка работала в ночную смену, и застала сына в наручниках во дворе. Разутая невестка стояла на улице, окруженная силовиками, которые направляли на нее оружие.

Мебель в доме была перевернута, вещи разбросаны, в некоторых местах силовики вскрыли полы. При этом, как утверждает Любовь Ярыжева, официальный обыск с участием понятых начался уже после ее приезда. На глазах жильцов из шкафа в комнате Багаудина Евлоева силовики извлекли черный флаг с надписью на арабском языке и обмотанную скотчем бутылку с порошком. Еще одну такую же бутылку вытащили из кармана костюма Багаудина, висевшего в шкафу. В сарае среди мешков мусора оказалась мина без взрывателя. Евлоев заявил, что это не его вещи, а Ярыжева отказалась подписывать протоколы обыска и изъятия этих предметов, заявив, что все они подброшены.

Уже утром силовики увезли Багаудина Евлоева в неизвестном направлении. Только спустя два дня, 9 августа, адвокат по назначению сообщил родным, что задержанный находится в СИЗО Владикавказа. Ярыжева наняла адвоката Цезаря Пухаева, но его вплоть до 17 августа под разными предлогами не допускали к подзащитному.

При встрече Евлоев рассказал адвокату, что после задержания подвергся жестоким пыткам, в том числе электрическим током. Силовики пытались заставить его подписать признание, что обнаруженные в доме предметы принадлежат ему, рассказала Любовь Ярыжева. По ее словам, не выдержав пыток, сын 9 августа вскрыл себе вены и живот, но врачи спасли ему жизнь, и в итоге Евлоев подписал признательные показания. В частности, Багаудин Евлоев признал, что по просьбе родственника, живущего за пределами Ингушетии, он с двоюродным братом Муслимом Евлоевым снял дом для двух людей, с которыми они ранее не были знакомы. Где сейчас находится борец Муслим Евлоев, родные не знают.

18 августа адвокат Цезарь Пухаев подал ходатайство о проведении медицинского освидетельствования Евлоева. Также адвокат попросил следователя провести проверку относительно того, насколько законно проводился обыск, и не применялась ли сила к его подзащитному, говорится в сегодняшней публикации на сайте Правозащитного центра "Мемориал".

Напомним, что ранее источники в правоохранительных органах связали спецоперацию в Назрани и Сагопши с убийством сотрудника Росгвардии 28 июля на окраине села Яндаре. Нападавшие похитили табельное оружие и скрылись. Недалеко от места обстрела автомобиля, в лесу, сотрудники правоохранительных органов обнаружили замаскированный блиндаж и растяжку. Утром 29 июля Увайса Алиева похоронили в селе Экажево.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представляется также в виде инфографики. "Кавказский узел" также ведет хронику происходящих в Ингушетии спецопераций, взрывов, вооруженных инцидентов и похищений людей.