Волгоградский подросток обвинен в подготовке подрыва школы

15 июня 2020, 13:14

Арестован 14-летний школьник, изготавливавший бомбы в домашних условиях. Он готовил убийство сотрудника школы и одного из учеников, предположило сегодня следствие.

По данным следствия, сотрудники ФСБ обнаружили в квартире, где живет подросток, компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств с металлическими поражающими элементами и 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью. Школьник пояснил, что собирался взрывать их на пустырях, ради развлечения. "У следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица", - говорится в сообщении Следкома России.

Свидетели показали следователям, где школьник проводил испытания самодельных бомб. На видео, опубликованном сегодня на канале ведомства в Youtube, силовики осматривают заросшую травой поляну и демонстрируют найденный ими предмет цилиндрической формы. Далее следуют кадры с разложенными на столе компонентами для изготовления бомбы и бутылками с мутной жидкостью, к которым изолентой прикреплены спички.

Подросток заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в изготовлении взрывных устройств и подготовке убийства двух и более человек. Проверяется версия о сообщниках арестованного, информировал сегодня на своем сайте Следственный комитет России. По статье о незаконное изготовлении взрывчатых веществ обвиняемому грозит до двух лет заключения, максимальное наказание по статье об убийстве составляет 20 лет заключения.

Решение об аресте подростка было принято еще 12 июня, он заключен под стражу до 11 августа, со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Волгоградской области передал сегодня ТАСС.