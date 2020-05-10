10 мая 2020, 23:10

Восемь человек пострадали из-за взрыва гранаты на Ставрополье

Граната взорвалась во дворе жилого дома в Георгиевске, при взрыве пострадали восемь человек. По предварительным данным, гранату бросил сосед. 

Инцидент произошел сегодня, 10 мая. Всего во время взрыва во дворе дома находились 18 человек. 

"Во дворе частного дома порядка 18 человек отмечали праздник. Сосед, руководствуясь мотивами личной неприязни к собравшимся, бросил через забор взрывное устройство, предположительно гранату. Пострадали восемь человек", - сказал источник, слова которого приводит "Интерфакс".

Все пострадавшие доставлены в больницу. Подозреваемый задержан, со ссылкой на информированный источник сообщает ТАСС.

Комментариев задержанного и его представителей пока не поступало. На официальном сайте Главного управления МВД по краю в связи с происшествием по данным на 22.59 мск 10 мая информации о взрыве нет.

Примечание:

"Студенты в Ставрополе эвакуированы после сообщений об угрозе взрыва", "Бывший глава полиции Еревана погиб при взрыве в Пятигорске", "Два человека погибли при взрыве в Пятигорске".

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