28 ноября 2019, 09:26
Два человека погибли при взрыве в Пятигорске
В частной пивоварне в Пятигорске сегодня произошел взрыв и пожар, погибли два человека, сообщили спасатели.
Информация о том, что "при нарушении технологического процесса" в частной пивоваренной компании в Пятигорске произошел взрыв и пожар, поступила спасателям сегодня в 06.50 мск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.
"Частично разрушена хозяйственная постройка", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
В результате происшествия погибли два человека, уточнил глава пресс-службы управления Олег Дегтярев. По его словам, пожар был ликвидирован в 07.59 мск, сообщает "Интерфакс".
"Инженер на Ставрополье получил условный срок после гибели двух рабочих", "Фельдшерский пункт в чеченском селе разрушен после взрыва", "Двое детей погибли при пожаре в Дагестане".
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