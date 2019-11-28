28 ноября 2019, 09:26

Два человека погибли при взрыве в Пятигорске

В частной пивоварне в Пятигорске сегодня произошел взрыв и пожар, погибли два человека, сообщили спасатели.

Информация о том, что "при нарушении технологического процесса" в частной пивоваренной компании в Пятигорске произошел взрыв и пожар, поступила спасателям сегодня в 06.50 мск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Частично разрушена хозяйственная постройка", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В результате происшествия погибли два человека, уточнил глава пресс-службы управления Олег Дегтярев. По его словам, пожар был ликвидирован в 07.59 мск, сообщает "Интерфакс".

Примечание:

"Инженер на Ставрополье получил условный срок после гибели двух рабочих", "Фельдшерский пункт в чеченском селе разрушен после взрыва", "Двое детей погибли при пожаре в Дагестане".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 ноября 2019, 08:45

28 ноября 2019, 07:47

28 ноября 2019, 06:41

28 ноября 2019, 05:42

28 ноября 2019, 05:02

Темы дня

События дня

Новости

Все новости


Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи