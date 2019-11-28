Два человека погибли при взрыве в Пятигорске

28 ноября 2019, 09:26

В частной пивоварне в Пятигорске сегодня произошел взрыв и пожар, погибли два человека, сообщили спасатели.

Информация о том, что "при нарушении технологического процесса" в частной пивоваренной компании в Пятигорске произошел взрыв и пожар, поступила спасателям сегодня в 06.50 мск, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

"Частично разрушена хозяйственная постройка", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В результате происшествия погибли два человека, уточнил глава пресс-службы управления Олег Дегтярев. По его словам, пожар был ликвидирован в 07.59 мск, сообщает "Интерфакс".