Бывший глава полиции Еревана погиб при взрыве в Пятигорске

28 ноября 2019, 20:11

Жертвами взрыва в частной пивоварне в Пятигорске стали два человека, в том числе бывший глава полиции Еревана Ашот Карапетян, сообщило сегодня Посольство Армении в России.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в частной пивоварне в Пятигорске произошел взрыв и пожар, погибли два человека.

В числе погибших - бывший глава полиции Еревана Ашот Карапетян, уточнило посольство Армении в России на своей странице в Facebook.

Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). "По предварительным данным, погибли два человека, работавших на предприятии", - проинформировало следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю на своем сайте.

Погибший при взрыве Ашот Карапетян проходил по делу о массовых беспорядках 1-2 марта 2008 года в статусе свидетеля. В 2008 году Карапетян занимал должность начальника отдела в управлении полиции Еревана, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в Специальной следственной службе Армении.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященная событиям 1-2 марта в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", Ашот Карапетян возглавил ереванское городское управление полиции в апреле 2013 года и был снят с должности в августе 2016 года после служебного расследования в связи с разгонами протестов.