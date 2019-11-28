На месте взрыва в частной пивоварне в Пятигорске. 28 ноября 2019 г. © Фото пресс-службы СУ СК РФ по Ставропольскому краю

28 ноября 2019, 20:11

Бывший глава полиции Еревана погиб при взрыве в Пятигорске

Жертвами взрыва в частной пивоварне в Пятигорске стали два человека, в том числе бывший глава полиции Еревана Ашот Карапетян, сообщило сегодня Посольство Армении в России.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в частной пивоварне в Пятигорске произошел взрыв и пожар, погибли два человека.

В числе погибших - бывший глава полиции Еревана Ашот Карапетян, уточнило посольство Армении в России на своей странице в Facebook.

Следователи возбудили дело по ч. 3 ст. 143 УК России (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). "По предварительным данным, погибли два человека, работавших на предприятии", - проинформировало следственное управление Следственного комитета по Ставропольскому краю на своем сайте.

Погибший при взрыве Ашот Карапетян проходил по делу о массовых беспорядках 1-2 марта 2008 года в статусе свидетеля. В 2008 году Карапетян занимал должность начальника отдела в управлении полиции Еревана, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в Специальной следственной службе Армении.

На "Кавказском узле" опубликована справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", посвященная событиям 1-2 марта в Ереване.

Как писал "Кавказский узел", Ашот Карапетян возглавил ереванское городское управление полиции в апреле 2013 года и был снят с должности в августе 2016 года после служебного расследования в связи с разгонами протестов.

Примечание:

"Отправлен в отставку начальник полиции Еревана", "Помощник областного губернатора пропал в Армении", "Саргис Мартиросян возглавил ереванскую полицию".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 ноября 2019, 21:35

28 ноября 2019, 21:28

  • «Ени Азербайджан» инициировала досрочное обновление состава парламента

    Правящая партия Азербайджана выступила за досрочный роспуск парламента, где располагает большинством мест, объяснив это желанием поддержать реформы. Досрочные выборы сильно ограничат возможности оппозиции войти в парламент и только усилят «семейную власть» в Азербайджане, спрогнозировали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

28 ноября 2019, 21:19

  • Многодетная мать из Прохладного отказалась от временного жилья в Нальчике

    Жительница Прохладного Елена Каткова, временно переселенная с пятью детьми из общежития в санаторий, отказалась от предложения переехать на несколько месяцев в реабилитационный центр в Нальчике. В актовом зале общежития, где она жила, ведется ремонт, о новом жилье речи не идет, рассказала многодетная мать.

28 ноября 2019, 20:33

28 ноября 2019, 20:28

Темы дня

События дня

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи