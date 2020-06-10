Житель Кабардино-Балкарии осужден за подготовку теракта

10 июня 2020, 15:50

Суд приговорил сегодня к 10 годам колонии строгого режима жителя Кабардино-Балкарии, который намеревался взорвать здания суда и прокуратуры Урванского района.

Как писал "Кавказский узел", сегодня обвинение потребовало осудить на 14 лет жителя Нальчика, который, по версии следствия, планировал совершить взрыв 9 мая 2019 года.

Сегодня Южный окружной военный суд рассматривал еще одно дело о подготовке теракта в Кабардино-Балкарии. По версии следствия, в начале 2019 года Ратмир Пшибиев нашел на свалке в Нарткале два взрывных устройства промышленного производства, которые затем хранил в своей квартире. Взорвать здания районного суда и районной прокуратуры он решил уже позже, в июне 2019 года, следует из материалов дела. Для этого Пшибаев изготовил из найденных взрывных устройств две самодельных бомбы, которые затем спрятал в лесу вместе с электродетонаторами, полагают следователи. 27 августа 2019 года силовики обнаружили тайник, Пшибиев был арестован.

32-летний Ратмир Пшибиев признан виновным в подготовке теракта, изготовлении взрывных устройств, хранении и перевозке взрывчатых веществ. Подсудимый признал свою вину, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда. Приговор может быть обжалован в Апелляционном военном суде в течение десяти дней, отметил он.