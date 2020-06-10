Обвинение запросило длительный срок для обвиняемого по делу о теракте в Нальчике

10 июня 2020, 10:59

Житель Нальчика не признал своей вины в подготовке взрыва в День Победы. Обвинение, которое считает его религиозным экстремистом, настаивает на 14 годах колонии и крупном штрафе, сообщили сегодня в Южном окружном военном суде.

Как информировал "Кавказский узел", житель Кабардино-Балкарии, обвиненный в подготовке взрыва на праздничном мероприятии в Нальчике, был задержан 25 апреля 2019 года. В ноябре 2019 года его дело было направлено в Южный окружной военный суд.

Согласно версии силовиков, задержанный мужчина был участником вооруженного подполья Кабардино-Балкарии на протяжении последних десяти лет. Он изготовил самодельное взрывное устройство, которое планировал подорвать на праздничном мероприятии в Нальчике, но был задержан правоохранителями, утверждает обвинение. Прокуратура также заявляла, что он радикальный религиозный экстремист, вступивший в сговор с членом террористической организации, действующей на территории иностранного государства.

В ходе прений 9 июня гособвинитель запросил для 36-летнего жителя Нальчика 14 лет колонии строгого режима, а также потребовал оштрафовать его на 150 тысяч рублей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Южного окружного военного суда. 17 июня Казаков выступит с последним словом, после чего суд назначит дату вынесения приговора, добавил представитель суда.

По его словам, нальчанину предъявлено обвинение в приготовлении к совершению теракта группой лиц, незаконном хранении взрывных устройств и незаконном изготовлении взрывных устройств. Казаков не признает своей вины.

По версии следствия, теракт был запланирован на 9 мая 2019 года. Следователи полагают, что житель Нальчика готовил теракт вместе с сообщниками, которые хотели "устрашить население" и дестабилизировать работу органов власти. Теракт "не был доведен до конца по независящим от него обстоятельствам", изложили позицию следствия в пресс-службе суда.