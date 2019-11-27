Житель Кабардино-Балкарии обвинен в подготовке теракта

27 ноября 2019, 21:54

Дело местного жителя, обвиненного в подготовке взрыва на праздничном мероприятии в Нальчике, направлено в Южный окружной военный суд.

По версии следствия, житель Кабардино-Балкарии изготовил самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Он планировал подорвать его на праздничном мероприятии в Нальчике, однако правоохранители задержали его и заключили под стражу, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии на своем сайте. Обвиняемый был приверженцем радикального религиозного экстремизма, и вступил в сговор с членом террористической организации, действующей на территории иностранного государства, утверждает прокуратура. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению теракта, дело направлено в Южный окружной военный суд, говорится в сообщении ведомства. Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы, отмечает прокуратура.

Комментариями от жителя Кабардино-Балкарии или его представителей относительно направления дела в суд не поступало. На сайте Южного окружного военного суда информации о поступлении дела в суд нет по состоянию на 21.15 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что силовики задержали в Нальчике боевика, который готовил теракт с использованием самодельной бомбы. По информации спецслужб, предполагаемый боевик ИГ* был задержан 25 апреля.