27 ноября 2019, 21:54

Житель Кабардино-Балкарии обвинен в подготовке теракта

Дело местного жителя, обвиненного в подготовке взрыва на праздничном мероприятии в Нальчике, направлено в Южный окружной военный суд.

По версии следствия, житель Кабардино-Балкарии изготовил самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Он планировал подорвать его на праздничном мероприятии в Нальчике, однако правоохранители задержали его и заключили под стражу, сообщила сегодня прокуратура Кабардино-Балкарии на своем сайте. Обвиняемый был приверженцем радикального религиозного экстремизма, и вступил в сговор с членом террористической организации, действующей на территории иностранного государства, утверждает прокуратура. Ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению теракта, дело направлено в Южный окружной военный суд, говорится в сообщении ведомства. Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы, отмечает прокуратура.

Комментариями от жителя Кабардино-Балкарии или его представителей относительно направления дела в суд не поступало. На сайте Южного окружного военного суда информации о поступлении дела в суд нет по состоянию на 21.15 мск сегодня.

"Кавказский узел" также писал, что силовики задержали в Нальчике боевика, который готовил теракт с использованием самодельной бомбы. По информации спецслужб, предполагаемый боевик ИГ* был задержан 25 апреля.

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". Справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ" размещена в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

* - организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"НАК отчитался о двух убитых боевиках на Ставрополье", "Силовики отчитались о борьбе с экстремизмом в Кабардино-Балкарии", "Защита не согласилась с приговором по делу о подготовке взрывов в Нальчике".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

27 ноября 2019, 22:20

27 ноября 2019, 22:09

27 ноября 2019, 21:47

27 ноября 2019, 20:38

27 ноября 2019, 20:25

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости


Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

Персоналии

Все персоналии

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи