Коллеги Гаджиева призвали поддержать интернет-кампанию в его защиту

14 января 2020, 01:27

Общественный интерес к делу арестованного дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева достаточно высок, констатировали участники серии пикетов в Махачкале. Альтернативой участию в уличных акциях для сочувствующих Гаджиеву может стать кампания поддержки в соцсетях, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", уже более месяца в Махачкале еженедельно на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева проводится серия одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева. Последняя такая акция 13 января собрала девять участников, четверо из которых впервые приняли участие в подобной акции.

Журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Правозащитники назвали его дело угрозой для всех журналистов в России, отмечается в материале "Кавказского узла" "2019 год в Дагестане: бунт жителей против инициатив Кадырова, суды за веру и зачистки чиновников". Подробности об уголовном преследовании Гаджиева собраны в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Участникам серии одиночных пикетов в поддержку Гаджиева, проведенных 13 января, выражали поддержку водители проезжающих мимо автомобилей, рассказал заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов, также участвовавший в акции. Также свои слова поддержки выражали проходившие мимо жители Махачкалы, отметил Магомедов.

«Интерес к делу Абдулмумина Гаджиева в обществе сохраняется на достаточно хорошем уровне. Люди знают об этой ситуации и готовы присоединяться»,- сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Магомедов.

Одиночные пикеты будут проводиться, пока требование об освобождении Абдулмумина Гаджиева не будет выполнено, сообщил Магомедов.

Рост интереса к акциям в поддержку Гаджиева отметил и другой участник акции Идрис Юсупов. «Поддержка была со стороны проезжающих (водителей). Люди обращали внимание на плакаты, сигналили в их поддержку, поднимали руки и делали определенные знаки, которые указывали на то, что они поддерживают этот пикет», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Юсупов.

По его словам, для тех, кто не может присутствовать на реальных акциях в защиту Гаджиева, его группа поддержки организовала формат онлайн-пикета. «Это просто возможность принять участие в этой акции любому человеку, который не может присутствовать на пикете, но хочет поддержать его виртуально», - пояснил Юсупов, добавив, что инициативная группа не обладает свежими данными по количеству участников в онлайн-пикете в защиту Гаджиева.

Онлайн-акция в поддержку Абдулмумина Гаджиева проводится в различных соцсетях и мессенджерах под хэштегами: #СвободуАбдулмумину, #СвободуТамбиеву, #СвободуРизванову и #виртуальныйпикет, говорилось в объявлении о проведении пикетов 13 января. На 1.00 мск сегодня в соцсети Instagram под хэштегом #свободуабдулмуминугаджиеву размещено 798 публикаций (из них четыре последние сделаны в группах поддержки арестованного журналиста, а также других обвиняемых по этому делу), #свободутамбиеву - 27 и #свободуризванову -17 публикаций. Отдельный публикаций с хэштегом #виртуальныйпикет в соцсети нет. Последняя публикация с указанными хэштегами в соцсети "ВКонтакте" сделана в сентябре 2019 года.

В акции впервые принял участие один из подписчиков арестованного журналиста Гаджиева в соцсетях махачкалинец Арсен. «Я с (Гаджиевым) не знаком лично, но я давно подписан на него (в социальных сетях). Первый раз участвовал (в акции). До этого было желание, но не было возможности», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Арсен.

По его словам, он не верит в виновность Абдулмумина Гаджиева и считает обвинения в отношении него надуманными. Он также пояснил, что публикации Абдулмумина Гаджиева в социальных сетях были «только поучительные». «Если бы за ним экстремизм замечал бы, то я давно отписался бы. Он нес пользу, мне нравилось то, о чем он пишет»,- рассказал Арсен.

Махачкалинец также отметил, что с мнением о невиновности Гаджиева солидарны все его близкие и знакомые, а также многие жители Дагестана, однако не выходят на акции в его поддержку, «боясь определенных последствий».

В одиночных пикетах с требованием освободить журналиста участвуют одни и те же люди: несмотря на большой резонанс и большую поддержку со стороны населения республики, желающих присоединиться к пикетам мало, ранее заявлял учредитель "Черновика" Магди Камалов. Камалов предположил, что молодые люди боятся уголовного преследования по сфабрикованному делу из-за активного участия в акциях за освобождение журналиста.

Инициативная группа, созданная в поддержку Абдулмумина Гаджиева, получила 585 отказов в проведении публичных мероприятий, сообщил юрист Арсен Магомедов.

«Некоторые из этих отказов прошли обжалования во всех республиканских инстанциях и дошли до пятого кассационного суда общей юрисдикции в Пятигорске. Ближайшее рассмотрение назначено на 16 января. Инициативная группа на данный момент ждет результатов судов и не подает новые уведомления на проведение публичных мероприятий в поддержку Абдулмумина Гаджиева», - сообщил корреспонденту «Кавказского узла» Магомедов.

Напомним, что Минюст Дагестана отклонил все заявки на массовые акции в поддержку арестованного журналиста Абдулмумина Гаджиева, отказы ведомства оспаривались активистами в судах. 20 ноября кассационный суд отменил решения дагестанских судов, отказавших в согласовании пикетов в поддержку Гаджиева. Этим решением отказ Минюста Дагестана в согласовании акции признан неправомерным.

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