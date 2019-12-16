16 декабря 2019, 22:03

Пикеты в поддержку журналиста Гаджиева привлекли внимание москвичей

В Москве прошла серия одиночных пикетов в поддержку арестованного дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева. Участники акции констатировали возросший интерес к делу Гаджиева со стороны москвичей.

Как писал "Кавказский узел", коллеги и друзья редактора отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Эти акции призваны напомнить жителям Дагестана о "беспределе силовых структур", считают коллеги журналиста. Одиночные пикеты, проведенные сегодня в Махачкале, встретили беспрецедентную поддержку горожан.

Редактор отдела религии дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев с июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Он не признает своей вины. 9 декабря Гаджиев пожаловался в ЕСПЧ на необоснованный арест и уголовное преследование. 12 декабря Верховный суд Дагестана не удовлетворил просьбу защиты перевести под домашний арест Гаджиева, а также двух других обвиняемых по этому делу - Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова.

Сегодняшнюю серию одиночных пикетов в Москве в поддержку Абдулмумина Гаджиева провели учредитель газеты "Черновик" Магди Камалов и главный редактор издания Маирбек Агаев, которые приехали в город для участия в третьем съезде профсоюза журналистов. Акция проходила с 14.00 мск до 15.00 мск напротив здания, где располагается Совет при президенте России по правам человека, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Магди Камалов. 

По его словам, к пикетирующим присоединились члены профсоюза журналистов, а также знакомые Гаджиева, проживающие в Москве. Поддержать акцию пришли десять человек, из них шестеро приняли непосредственное участие в одиночных пикетах, рассказал Камалов.

Учредитель "Черновика" также отметил интерес и поддержку акции со стороны многих проходящих мимо людей. "Обычные прохожие фотографировали и выказывали поддержку",- заявил Камалов. 

Проведение пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева «напоминает людям о судьбе журналиста и помогает его коллегам информировать массы о данной ситуации», считает участник пикета Хамзат.

По его словам, он решил присоединиться к акции после того, как увидел в социальных сетях сообщение о ее проведении. Хамзат и ранее участвовал в одиночных пикетах в поддержку журналиста, а в этот раз констатировал рост интереса людей к личности Абдулмумина Гаджиева по сравнению с прошлыми пикетами, которые также проводились в Москве, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» участник акции.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что два пикета в поддержку Гаджиева, проведенные 9 декабря в Москве, привлекли внимание лишь нескольких прохожих, уже знакомых с делом дагестанского журналиста.

Правозащитники назвали дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. Подробнее об уголовном преследовании журналиста можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд признал нарушения в вердикте об аресте Гаджиева", "Адвокат Гаджиева указал на нарушения при обыске в редакции "Черновика", "Обыск в редакции "Черновика" занял почти 8 часов".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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