13 января 2020, 18:32

Девять махачкалинцев провели пикеты в поддержку Гаджиева

Четверо из девяти участников сегодняшней серии пикетов с требованием прекратить уголовное преследование журналиста Абдулмумина Гаджиева впервые приняли участие в акции.

Как писал "Кавказский узел", уже более месяца в Махачкале еженедельно на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева проводится серия одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева. Последняя такая акция прошла 6 января. Ее участники заявили, что махачкалинцы должны усилить поддержку Гаджиева и продолжать акции, пока справедливость в отношении арестованного журналиста не будет восстановлена.

Журналист "Черновика" Абдулмумин Гаджиев с июня 2019 года находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Правозащитники назвали его дело угрозой для всех журналистов в России, отмечается в материале "Кавказского узла" "2019 год в Дагестане: бунт жителей против инициатив Кадырова, суды за веру и зачистки чиновников". Подробности об уголовном преследовании Гаджиева собраны в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Сегодня серия одиночных пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева вновь проходила на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в Махачкале у комплекса зданий МВД и УФСБ Дагестана, она началась в 14.00 мск. На 14.10 мск на месте проведения акции присутствовало 15 человек, из них 9 приняли непосредственное участие в одиночном пикете.

Со слов заместителя главного редактора «Черновика» Магомеда Магомедова, в пикете приняли участие четыре человека, которые ранее не принимали участие в акции поддержки. Среди них родственники и друзья Гаджиева, а также коллеги арестованного журналиста. 

Акция продолжилась до 15.00 мск. Сотрудники полиции проведению серии одиночных пикетов не препятствовали. Они, по словам Магомеда Магомедова, проявили себя лишь к концу акции, взяв у замглавного редактора «Черновика» объяснительную, а также переписав его личные данные. 

"В конце, когда расходились, подошёл участковый и взял объяснительную",- рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомедов Магомедов.

Примечание:

"Пикеты в поддержку журналиста Гаджиева привлекли внимание москвичей", "Минюст Дагестана отклонил 280 заявок на акции в поддержку Гаджиева", "Продлен арест Абдулмумину Гаджиеву".

Автор: Ильяс Капиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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