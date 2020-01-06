Единомышленники Гаджиева призвали махачкалинцев активнее поддерживать его

06 января 2020, 23:01

Махачкалинцы должны усилить поддержку Абдулмумина Гаджиева и продолжать акции, пока справедливость в отношении арестованного журналиста не будет восстановлена, заявили участники сегодняшней серии пикетов в Махачкале.

"Кавказский узел" писал, что серия одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева проходила сегодня на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в Махачкале.

Одиночные пикеты в поддержку Гаджиева в Махачкале провели сегодня с 14:00 до 15:00 семь человек, а всего к месту акции пришли более 20 человек - часть пришедших не стояли с плакатами, но выражали поддержку стоявшим своим присутствием.

Сегодняшняя серия пикетов, по сравнению с предыдущей аналогичной, вызвала больше интереса у прохожих, сообщил побывавший на месте акции корреспондент «Кавказского узла». Водители, проезжавшие мимо пикетчиков, выражали им поддержку длительными сигналами гудков. Полицейские не мешали проведению пикетов.

Заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов остался доволен сегодняшними пикетами. С его слов, участников сегодня было больше, чем в другие дни проведения аналогичных акций, ярче обычного выражали поддержку пикетчикам автомобилисты. «Нас очень активно, как никогда, поддерживали проезжающие автомобилисты», - рассказал он корреспонденту «Кавказского узла».

По наблюдениям замглавреда "Черновика", к акциям в поддержку Гаджиева регулярно присоединяются новые люди, которые не являются ни журналистами, ни друзьями арестованного. «Просто приходят люди, которые слышали о его судьбе и солидарны с нами»,- рассказал Магомедов.

Один из участников серии пикетов, представившийся Сергеем, сегодня участвовал в акции уже во второй раз. Он рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что узнал о проведении еженедельных пикетов в поддержку Гаджиева из социальных сетей и из материалов «Черновика». Махачкалинец считает, что журналиста преследуют незаконно и что уловное дело в отношении Гаджиева связано с его профессиональной деятельностью. «Я считаю его невиновным. Я считаю, что просто его закрыли потому, что он был кому-то неугоден своими статьями»,- поделился своим мнением Сергей.

Многие из опрошенных корреспондентом «Кавказского узла» прохожих заявили о необходимости продолжения и усиления акций в поддержку Гаджиева. При этом из девяти опрошенных шестеро ничего не знали ни о самом Гаджиеве, ни о его уголовном преследовании.

Житель Махачкалы Эльдар заявил, что знает о ситуации с журналистом из социальных сетей. По мнению мужчины, коллеги Гаджиева должны его поддерживать и выходить на подобные акции, пока справедливость в отношении арестованного журналиста не восторжествует. Эльдар уверен в невиновности Абдулмумина Гаджиева.

Житель Махачкалы Ахмед также сообщил, что он в курсе ситуации с Гаджиевым, и что должна «восторжествовать справедливость» в отношении арестованного журналиста.

"Если не получится отстоять Абдулмумина Гаджиева, на его месте может оказаться каждый человек, имеющий независимую оценку ситуации в республике", - считает житель Махачкалы Магомед. «Я считаю, что он невиновен и что власть подавляет последние очаги пытающихся озвучить реальную ситуацию в стране», - заявил махачкалинец.

Мужчина отметил, что пристально следит за судьбой Гаджиева через общих с ним знакомых и через социальные сети. Он положительно оценил практику проведения коллегами арестованного журналиста еженедельных акций в его поддержку.