Скриншот публикации фото с пикета в поддержку Абдулмумина Гаджиева 6 января 2020 года, https://t.me/chernovik/13876

06 января 2020, 15:22

Акция в поддержку Абдулмумина Гаджиева началась в Махачкале

Серия одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование журналиста Абдулмумина Гаджиева проходит сегодня в столице Дагестана.

"Кавказский узел" информировал, что 31 декабря 2019 года суд в Махачкале до 13 марта продлил срок ареста журналисту дагестанского издания "Черновик" Гаджиеву и еще одному обвиняемому по делу о финансировании терроризма, главе благотворительного фонда "Ансар" Абубакару Ризванову. Гаджиев назвал переданные суду аргументы ФСБ о продлении ареста попыткой давления. Силовики сами виноваты в затягивании следственных действий, полагает защита.

Коллеги и друзья редактора отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в Махачкале. Эти акции призваны напомнить жителям Дагестана о "беспределе силовых структур", считают коллеги журналиста. Пикеты 23 декабря коллеги Гаджиева приурочили к визиту в Дагестан главы Следкома России Александра Бастрыкина. Еще один пикет прошел 31 декабря.

Активисты собрались на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева в Махачкале с плакатом "Свободу Абдулмумину Гаджиеву". "Мы протестуем против уголовного преследования Абдулмумина Гаджиева и требуем прекращения абсурдного уголовного дела", - говорится в сегодняшней публикации на Telegram-канале издания "Черновик".

Согласно фотографиям, опубликованным на канале, к 13.03 мск в пикетировании, сменяя друг друга, приняли участие не менее трех человек.

Главный редактор "Черновика" Майрбек Агаев заявил, что коллеги журналиста не намерены прекращать протестные акции, пока не получат от следствия хоть какие-то подтверждения вины Гаджиева, сообщило сегодня на своем сайте радио "Эхо Москвы".

Абдулмумин Гаджиев с июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Правозащитники назвали его дело угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным, отмечается в материале "Кавказского узла" "2019 год в Дагестане: бунт жителей против инициатив Кадырова, суды за веру и зачистки чиновников". Подробнее об уголовном преследовании Гаджиева говорится в статье "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Примечание:

"Минюст Дагестана отклонил 280 заявок на акции в поддержку Гаджиева", "Представители диаспоры рассказали о массовых задержаниях в Турции выходцев с Северного Кавказа", "Продлен арест Абдулмумину Гаджиеву".

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