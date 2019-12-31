Семь человек провели серию пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева

31 декабря 2019, 03:27

Друзья и коллеги дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева провели серию одиночных пикетов. По их словам, они и впредь будут выходить на подобные акции.

Как писал "Кавказский узел", коллеги и друзья редактора отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в Махачкале. Эти акции призваны напомнить жителям Дагестана о "беспределе силовых структур", считают коллеги журналиста. Пикеты 23 декабря коллеги Гаджиева приурочили в визиту в Дагестан главы Следкома России Александра Бастрыкина.

Абдулмумин Гаджиев с июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Правозащитники назвали его дело угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

Друзья и коллеги Абдулмумина Гаджиева провели 30 декабря серию одиночных пикетов в поддержку арестованного журналиста. Акция, которая началась в 14.00 мск и продлилась около часа, проходила на перекрестке улиц Гамзатова и Дахадаева у комплекса зданий МВД и УФСБ по Дагестану, сообщает присутствовавший на мероприятии корреспондент "Кавказского узла".

Несмотря на моросящий дождь и неблагоприятные погодные условия, участие в серии пикетов приняли семь человек, еще несколько человек пришли их поддержать. Проезжающие мимо водители выражали свою поддержку протестующим при помощи продолжительных сигналов.

Учредитель «Черновика» Магди Камалов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что редакция еженедельника выходит и будет впредь выходить на одиночные пикеты с единственным требованием - прекратить уголовное преследование Абдулмумина Гаджиева.

По его словам, никаких изменений в формате акции не произошло. Кроме того он назвал "системными" требования сотрудников правоохранительных органов, которые на каждой акции просят личные данные нескольких пикетирующих, а также записывают требования на плакате, который держат участники серии одиночных пикетов.

По словам заместителя главного редактора "Черновика" Магомеда Магомедова, при неблагоприятных погодных условиях количество людей, которые пришли поддержать участников одиночных пикетов, только увеличилось.

«Видимо, люди считают, что именно когда очень тяжелые погодные условия, в это время надо выйти поддержать. За это мы им очень сильно благодарны», - сказал Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, требования пикетчиков остаются прежними - они требуют освободить Абдулмумина Гаджиева, Кемала Тамбиева и Абубакара Ризванова.

Вместе с Гаджиевым по делу о финансировании терроризма проходят уроженец Карачаево-Черкесии Кемал Тамбиев и глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов. По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского), которого следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними.

«Мы требуем, чтобы это абсурдное дело было прекращено», - заявил Магомедов.

По его словам, никаких препятствий во время проведения пикетов сотрудники правоохранительных органов не чинили.

Участие в серии пикетов 30 декабря принял дагестанский историк Хаджимурад Доного. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что каждый участник акции выражает свою личную позицию относительно Абдулмумина Гаджиева и его уголовного преследования.

«Позиция лично каждого - встать рядом и хоть чем-то его (Гаджиева) поддержать»,- заявил он.

Доного отметил, что знаком с Гаджиевым и охарактеризовал его как скромного, интеллигентного человека и хорошего отца. Кроме того, он заявил, что не верит в виновность Гаджиева.

Участник серии одиночных пикетов Умар отметил, что участие в акции является выражением поддержки Гаджиеву, а также выражением своей гражданской позиции. По его словам, никто не застрахован от ситуации, подобной той, в которую попал журналист.

"Если сегодня не обратить внимания, то завтра в эти жернова может попасть любой простой человек и мы в том числе", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Подробнее об уголовном преследовании журналиста можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".