Коллеги Гаджиева вышли на акции протеста в день приезда Бастрыкина в Махачкалу

23 декабря 2019, 23:12

Визит главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина в Махачкалу может не повлиять положительным образом на дело Абдулмумина Гаджиева, считают коллеги арестованного журналиста, которые организовали к приезду силовика одиночные пикеты в нескольких местах города.

Как писал "Кавказский узел", сегодняшние акции в поддержку Абдулмумина Гаджиева его коллеги приурочили к визиту главы Следкома России Александра Бастрыкина в Дагестан, проведя акцию с требованием объективного расследования дела арестованного журналиста «Черновика».

Абдулмумин Гаджиев с июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Правозащитники назвали его дело угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

Серия пикетов в поддержку Абдулмумина Гаджиева прошла сегодня в Махачкале с 14.00 мск до 15.00 мск на фоне визита Александра Бастрыкина в Дагестан: акции прошли в центре Махачкалы у комплекса зданий республиканских управлений МВД и ФСБ. В акциях участвовали учредитель «Черновика» Магди Камалов и заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов. На месте проведения одиночных пикетов присутствовали родственники и друзья Гаджиева, а также многочисленные представители масс-медиа, передал корреспондент «Кавказского узла», присутствовавший на акции.

Рядом с местом проведения пикетов дежурил мобильный патруль полиции, а также сотрудники силовых структур как в форме, так и в гражданской одежде. Правоохранители не препятствовали проведению акции. Водители автомобилей, проезжающих мимо участников акции выражали свою поддержку продолжительными сигналами, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл сегодня в Дагестан с рабочим визитом, говорится в сообщении на сайте главы республики. В махачкалинском аэропорту Бастрыкина встретил глава Дагестана Владимир Васильев, здесь же состоялась рабочая встреча, в рамках которой обсуждены вопросы взаимодействия в части обеспечения законности и правопорядка в республике, соблюдения прав граждан, указано в сообщении.

Усиленное внимание к участникам пикета со стороны правоохранительных органов связано, прежде всего, с приездом в Дагестан руководителя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, считает заместитель главного редактора «Черновика» Магомед Магомедов. По его словам, сотрудники полиции не предпринимали попыток прервать серию одиночных пикетов, а, наоборот, вели себя корректно. «Они подошли, записали наши данные и после этого спокойно удались, никак не мешая проводить наше мероприятие»,- рассказал корреспонденту «Кавказского узла» участник пикета.

Магомедов уверен, что еженедельные акции достигают своих целей, так как все больше людей узнают о ситуации вокруг Абдулмумина Гаджиева, и участники одиночных пикетов получают все больше поддержки от простых горожан. «Они понимают подтекст этой ситуации, они понимают, что правда на нашей стороне»,- отметил Магомедов.

Коллеги и друзья редактора отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в Махачкале. Эти акции призваны напомнить жителям Дагестана о "беспределе силовых структур", считают коллеги журналиста.

Магомедов отметил, что мимо них проехал предполагаемый кортеж Александра Бастрыкина. Журналист уверен, что о пикете ему будет доложено. «Мы не можем сказать с уверенностью о том, видел ли (Бастрыкин) этот пикет или нет, но мимо нас его кортеж проехал»,- отметил Магомедов.

Учредитель «Черновика» Магди Камалов уверен, что руководитель Александр Бастрыкин увидел пикет, так как его кортеж проезжал мимо участников пикета. «Мы стояли, широко раздвинув плакат. Проезжающие машины не могли его не заметить»,- заявил корреспонденту «Кавказского узла» Камалов.

Несмотря на то, что Бастрыкин увидел требования пикетирующих, каких-то положительных результатов от этого ждать не стоит, считает Камалов. В качестве примера учредитель «Черновика» привел случай, когда дагестанская журналистка Елена Еськина проинформировала Владимира Путина о произошедшем с братьями Гасангусейновыми. «Как мы видим, никакой реакции»,- отметил Камалов.

23 августа 2016 года во время проведения поисково-разведывательной операции в Шамильском районе силовики убили двух молодых людей – жителей села Гоор-Хиндах, выдав их за боевиков "шамильской" группы. Отец братьев Муртазали Гасангусейнов и односельчане требуют наказать виновных, заявляя, что следователям так и не удалось доказать, что убитые чабаны были боевиками, говорится в материале "Убийство чабанов в Дагестане", подготовленном "Кавказским узлом".

Учредитель дагестанской газеты констатировал увеличение количества владеющих информацией по делу Абдулмумина Гаджиева. Также Камалов отметил, что с каждым днем растет поддержка среди дагестанцев как Абдулмумина Гаджиева, так и коллектива газеты.

Еженедельные пикеты проходят не только в поддержку Абдулмумина Гаджиева, «это также попытка указать дагестанцам, что они имеют законное право таким образом выражать свое мнение, не боясь каких либо последствий», считает Камалов. «Надо, чтобы молодежь не боялась проявлять свою волю. Пикеты, шествия, митинги законны. Мы показываем (одиночным) пикетом, что он законный и не надо бояться»,- отметил Камалов.

На сегодняшнем одиночном пикете у здания дагестанского управления СКР журналист Идрис Юсупов потребовал провести объективное расследование, однако на своих на плакатах не уточнил, к каким делам они относятся. "На самом деле, таких дел очень много", - заявил Идрис Юсупов.

Требования одиночного пикета Идриса Юсупова – объективное расследование, не уточняя по каким именно делам, сообщил сам журналист. «Таких дел очень много: это дело и братьев Гасангусейновых, это дело Абдулмумина Гаджиева, это дела многих убитых дагестанских журналистов»,- рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Юсупов.

Журналист подверг критике работу республиканских следственных органов, в частности, в деле расследования убийств учредителя «Черновика» Хаджимурада Камалова и корреспондента «Кавказского узла» Ахмеднаби Ахмеднабиева. «Нам сообщают какую-то информацию, но есть большие сомнения в достоверности данной информации»,- отметил Юсупов.

Журналист "Кавказского узла" и дагестанского еженедельника "Новое дело" Ахмеднаби Ахмеднабиев был застрелен близ своего дома в селе Семендер в Дагестане 9 июля 2013 года. Хаджимурад Камалов в 2005-2006 годах был главным редактором еженедельника "Черновик", 15 декабря 2011 года его застрелили в Махачкале.

Подробнее об уголовном преследовании журналиста можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".