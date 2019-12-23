Акция в поддержку Абдулмумина Гаджиева в Махачкале. Ноябрь 2019 г. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

23 декабря 2019, 17:05

Журналисты попросили Бастрыкина заняться делом Гаджиева

Коллеги Абдулмумина Гаджиева приурочили к визиту главы Следкома России Александра Бастрыкина в Дагестан акцию с требованием объективного расследования дела арестованного журналиста «Черновика».

Как писал "Кавказский узел", коллеги и друзья редактора отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку в Махачкале. Эти акции призваны напомнить жителям Дагестана о "беспределе силовых структур", считают коллеги журналиста.

Абдулмумин Гаджиев с июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Правозащитники назвали его дело угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным.

Одиночные пикеты в поддержку Абдулмумина Гаджиева проходят сегодня на пересечении улиц Гамзатова и Дахадаева, а также у здания Следственного управления Следственного комитета России по Дагестану в Махачкале.

Коллеги Гаджиева требуют освободить его из-под стражи, считая обвинения в его адрес необоснованными. У здания дагестанского управления СКР стоит журналист Идрис Юсупов с плакатами: "Александр Иванович, обеспечьте объективное расследование!" и "Бастрыкин, проверьте следователей на честность!"

Сотрудники правоохранительных органов пытались помешать акции, и просили перейти Юсупова на другую сторону, обосновывая это тем, что это охраняемое здание. Но в результате десятиминутных переговоров, пикетчика оставили на месте, пишет "Черновик".

Как рассказал Идрис Юсупов, сегодня члены инициативной группы коллег и друзей Абдулмумина Гаджиева решили провести пикеты, узнав о том, что в республику прибывает глава СКР Александр Бастрыкин.

"Требования провести объективное расследование на плакатах не уточняют, к каким делам они относятся. На самом деле, таких дел очень много", - заявил Идрис Юсупов в видео, опубликованном на Youtube-канале "Черновика". По словам Идрисова, речь идет прежде всего об Абдулмумине Гаджиеве, дело которого его коллеги считают абсурдным и сфабрикованным.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл сегодня в Дагестан с рабочим визитом, говорится в сообщении на сайте главы республики. В махачкалинском аэропорту Бастрыкина встретил глава Дагестана Владимир Васильев, здесь же состоялась рабочая встреча, в рамках которой обсуждены вопросы взаимодействия в части обеспечения законности и правопорядка в республике, соблюдения прав граждан, указано в сообщении.

Подробнее об уголовном преследовании журналиста можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд признал нарушения в вердикте об аресте Гаджиева", "Адвокат Гаджиева указал на нарушения при обыске в редакции "Черновика", "Обыск в редакции "Черновика" занял почти 8 часов".

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