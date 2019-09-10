Продлен арест Абдулмумину Гаджиеву

10 сентября 2019, 19:55

Суд в Махачкале на два месяца продлил срок содержания под стражей журналисту дагестанского издания "Черновик" Абдулмумину Гаджиеву. Защита, которая настаивает на домашнем аресте, раскритиковала суд за исполнение ходатайств следствия.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев находится под стражей по делу о финансировании терроризма с 18 июня. 29 августа Верховный суд Дагестана отказался удовлетворить жалобу на продление ареста редактору "Черновика".

Советский суд Махачкалы на два месяца продлил арест журналисту "Черновика" Абдулмумину Гаджиеву, сообщил представитель суда. "Срок содержания под стражей А.Гаджиева продлен на два месяца - до 13 ноября", - процитировал представителя суда "Интерфакс".

Обосновывая ходатайство об аресте, следователь указал на необходимость до конца изучить движение денег по банковским счетам, ознакомить обвиняемого с постановлением о назначении молекулярно-генетической судебной экспертизы и, в частности, осмотреть школу хафизов в селе Новосаситли, опросив ее директора, информировал сегодня "Черновик".

6 сентября имам из села Новосаситли и несколько десятков местных жителей, недовольных решением о передаче муфтияту школы хафизов, пришли в отделение одной из силовых структур и около девяти часов удерживались там без еды и воды. Среди удерживаемых были автор популярного Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад и много пожилых людей. В МВД Дагестана утверждают, что никто из этих людей не был задержан. По словам местных жителей, спорное здание школы хафизов построено дагестанским проповедником Абу Умаром Саситлинским, которого российские следственные органы считают организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом помощи малоимущим. В связях с Саситлинским подозревается и Абдулмумин Гаджиев. Сам Абу Умар Саситлинский отвергает свою причастность к финансированию террористических организаций, а также заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними.

Адвокат Гаджиева Ахмедов назвал ходатайство следствия о продлении ареста неуважением к суду. "Это продление будет продолжаться минимум год. Они обращаются - суд из-за тяжести статьи продлевает. <...> Это ведь суд, а не филиал следственного комитета", - сказал он.

Гаджиев должен быть переведен под домашний арест, потому что в СИЗО ему не позволяют достаточно видеться с адвокатами, заявил адвокат Асад Джабиров. "О каком праве на защиту может быть речь? Хотим, чтобы суд учел условия, которые создаются", - процитировал Джабирова "Черновик".

Защита Гаджиева и ранее жаловалась на ограничение свиданий, а 3 сентября с Гаджиевым не смогла встретиться в СИЗо и его супруга Дана Сакиева. Ранее Сакиева встречалась с супругом в СИЗО шесть раз, однако эти свидания пресс-служба УФСИН по Дагестану внезапно назвала нарушением.

Дагестанским активистам не удается согласовать митинг в поддержку Гаджиева, общее число отказов со стороны Минюста достигло 209. Власти ранее ссылались на другие запланированные мероприятия, а теперь утверждают, что критика правоохранительных органов на митинге приведет к беспорядкам, сообщил юрист инициативной группы Армен Магомедов. Активисты заявили, что будут подавать еще больше заявок.

Правозащитники считают дело Гаджиева угрозой для всех журналистов в России, а Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным. С подробностями можно ознакомиться в справке "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".