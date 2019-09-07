Силовики отпустили Расула Асада и жителей Новосаситли

07 сентября 2019, 00:07

Несколько десятков человек, которые удерживались в отделе силовой структуры в Хасавюртовском районе, были отпущены спустя девять часов, заявили местные жители. В МВД Дагестана утверждают, что никто из этих людей не был задержан.

Как писал "Кавказский узел", 6 сентября имам из села Новосаситли и несколько десятков местных жителей, недовольных решением о передаче муфтияту медресе, пришли в отделение одной из силовых структур и долгое время удерживались там без еды и воды. Среди удерживаемых - автор популярного Telegram-канала "Спросите у Расула", много пожилых людей, сообщили источники и жители Новосаситли.

Один из новосаситлинцев, который, по его словам, сам находился в отделе силовой структуры, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что силовики отпустили всех, кого удерживали. "Они держали нас просто без объяснения. Ничего не хотели, не спрашивали. Вот сейчас (в 22.40 мск. 6 сентября - Прим. "Кавказского узла") нас всех выпускают. Адвокатов мы не вызывали, потому что они говорили, что вот-вот отпустят. С 14.00 мы находились в отделе. Внутри нас было двадцать человек. Снаружи люди свободно находились, их не оцепляли. Вопрос медресе мы не обсуждали, сельчане ничего не планируют обсуждать далее", - рассказал местный житель. Он также сообщил, что в числе отпущенных из отдела находится Расул Асад.

Местный житель пояснил, что конфликт возник из-за здания медресе, построенного дагестанским проповедником Абу Умаром Саситлинским. Духовное управление мусульман Дагестана имеет виды на это здание, а местным жителям сообщили, что это коллективное решение села, рассказал собеседник. "В мечети нас спросили, согласны ли мы с этим и действительно ли нас устраивает такое решение. Мы ответили, что впервые слышим, и никому такого разрешения не давали", - сообщил новосаситлинец.

Проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского) российские следственные органы считают организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом помощи малоимущим. Лишь за последний год по обвинению в связях с Саситлинским уголовные дела были возбуждены в отношении уроженца Северной Осетии Георгия Гуева и журналиста издания "Черновик" Абдулмумина Гаджиева. Сам Абу Умар Саситлинский отвергает свою причастность к финансированию террористических организаций, а также заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними.

Силовики прибыли в село Новосаситли до пятничной молитвы и потребовали от имама проехать с ними, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Зиявутдин Увайсов. "До джума (пятничного намаза. - прим. "Кавказского узла") туда приехал один "Урал" и несколько полицейских машин. Часть из них въезжали в село, другие остались за пределами села. Они потребовали от имама проехать с ними. Он отказался, сказав, что сможет это сделать лишь после пятничной молитвы. После джума он в сопровождении других жителей села явился в отдел. Им предложили туда зайти. Часть из них это сделали, часть осталась снаружи. У тех, кто был внутри, забрали телефоны, и с обеда они там находились", - сообщил Зиявудин Увайсов.

По словам местного жителя, который оставался у здания отдела силовой структуры, у его односельчан в здании сняли отпечатки пальцев, сфотографировали. "Угроз не было, просто держали без объяснения причин во дворе отдела. На улице находилось примерно 200 человек. Когда мы начинали шуметь на улице, нам давали с ними связь. Внутри они были около девяти часов. Мы хотели написать заявления, что их незаконно удерживают, но нас не пустили внутрь, снаружи поставили людей в масках. Мы собирались ехать в Следком и подать заявление о превышении полномочий, и в это время их выпустили. Внутри были и старики, целый день голодные, были инвалиды, сельчанин после онкозаболевания, которому требуется частое питание. К 22.50, их всех выпустили", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Ахмад.

Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева заявила, что жители селения Новосаситли не были задержаны и не доставлялись в отдел, а пришли туда сами. При этом она не смогла объяснить, почему они так так долго находились внутри, сообщило сегодня "Новое дело".