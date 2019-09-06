Жители Новосаситли сообщили об удерживаемых силовиками стариках

06 сентября 2019, 21:53

В отделе силовой структуры в Хасавюртовском районе более восьми часов удерживаются несколько десятков жителей села Новосаситли, в основном пожилые люди в возрасте более 60 лет, сообщили местные жители.

Как писал "Кавказский узел", имам из села Новосаситли и ряд местных жителей, недовольные решением о передаче муфтияту медресе, по словам источников, удерживаются силовиками. Они рассказали, что среди удерживаемых - автор популярного Telegram-канала Расул Асад.

По словам местных жителей, ​у тех, кто находится в отделе силовой структуры, а их несколько десятков человек, силовики изъяли смартфоны. В основном там удерживаются пожилые люди в возрасте более 60 лет, информировало "Новое дело". Все это время жители села находятся во дворе отдела без еды и воды, хотя среди них есть те, кто испытывает проблемы со здоровьем, информировало издание. По подсчетам издания, к 20.49 мск новосаситлинцы удерживались силовиками более 7 часов. Таким образом, к 21.53 мск это время превысило восемь часов.

Руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева заявила изданию, что ничего не знает об этих событиях. На сайтах МВД Дагестана и ДУМД по состоянию на 21.53 мск 6 сентября нет подтверждения информации о том, что имам и жители Новосаситли удерживаются силовиками.

То, что в отделении силовой структуры находятся несколько десятков жителей селения Новосаситли, подтверждается и в публикации Telegram-канала дагестанского издания "Черновик".